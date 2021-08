Chaz Davies (Ducati): «Speed nicht großartig»

Chaz Davies kam in Most nie unter die Top-10

Die Euphorie über Platz 2 im zweiten Lauf in Estoril ist bei Chaz Davies und Go Eleven Ducati verflogen, seit dem erlebte man mehr Tiefen als Höhen. Beim Superbike-Meeting in Most fuhr der Waliser hinterher.

Nach sechs Meetings der Superbike-WM 2021 hat sich die Entscheidung von Aruba.it Ducati zu Gunsten von Michael Rinaldi und gegen Chaz Davies als richtig erwiesen. Der junge Italiener belegt in der Gesamtwertung Platz 5, der Routinier rangiert dagegen auf Platz 10.



Auch beim Meeting in Most geht die Wertung eindeutig an Rinaldi, der auf der neuen Superbike-Piste 24 Punkte einfahren konnte, Davies dagen nur vier.

Plagte Davies in Assen noch die beim Crash in Misano ramponierte Schulter, klagte der 34-Jährige in Tschechien schlicht über fehlenden Speed, aber auch das Glück war nicht auf seiner Seite: Am Freitag auf Position 17, in der Superpole 16. und in den Rennen ein Sturz sowie die Plätze 14 und 12.

Der Sturz im ersten Superbike-Lauf am Samstag war für Davies schwer nachzuvollziehen.



«In der ersten Kurve stürzte unmittelbar vor mir Lowes, und als ich ihn auf dem Boden sah, stürzte ich auch», wunderte sich der dreifache Vizeweltmeister. «Es war ein seltsamer Sturz, denn während ich noch darüber nachdachte, wie ich eine Kollision vermeide, klappte mir das Vorderrad ein. Mein Bike war ordentlich demoliert, ich musste aufgeben.»

© Gold & Goose Willkommen zum Rennen in Most © Gold & Goose Start des Rennens © Gold & Goose Bassani und Lowes © Gold & Goose Jonathan Rea © Gold & Goose Rabat und Van der Mark © Gold & Goose Toprak Razgatlioglu © Gold & Goose Lowes und Gerloff © Gold & Goose Rinaldi und Bautista © Gold & Goose Scott Redding © Gold & Goose Locatelli und Rea © Gold & Goose Tom Sykes © Gold & Goose Redding und Razgatlioglu © Gold & Goose Scott Redding © Gold & Goose Rea und Locatelli © Gold & Goose Fritz, Vinales, Davies © Gold & Goose Alex Lowes © Gold & Goose Scott Redding gewinnt das Rennen © Gold & Goose Sieger Scott Redding © Gold & Goose Sieger Scott Redding © Gold & Goose Razgatlioglu, Redding, Rea © Gold & Goose Sieger Scott Redding Zurück Weiter

Als 14. im Superpole-Race verpasste Davies die Punkteränge (nur die Top-9). Im zweiten Rennen ratterte er nach dem Start in der Schikane durch den Kies und viel hoffnungslos zurück. Platz 12 war unter den Umständen als Erfolg zu werten.



«Es war ein schwieriges Wochenende», stöhnte der Ducati-Pilot. «im Superpole Race hatte ich einen sehr schlechten Start und hing dann in meiner Gruppe fest. Überholen ist in Most schwer, das hat das Rennen für uns beeinträchtigt. Allerdings war mein Speed auch nicht großartig.»



«Auch im letzten Rennen hatte ich keinen guten Start. In der ersten Kurve war direkt auf meiner Linie ein heftiger Crash, an dem Bassani veteiligt war. Hätte ich mein Bike nicht aufgerichtet, hätte ich ihn gerammt», schilderte Davies. «Also fuhr ich wie einige andere Piloten durch den Kies und als ich wieder auf die Piste kam, lag ich weit hinter der Gruppe. Meine Pace war besser, wahrscheinlich die schnellste des ganzen Wochenendes. Ohne den Sturz in der ersten Kurve hätten wir etwas mehr zeigen können.»