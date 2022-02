Portimao-Test, 13 Uhr: Öttl-Debüt, Rea & Toprak vorne

Philipp Öttl in Portimao

Dienstag und Mittwoch testen mehrere Teams aus der Superbike- und Supersport-WM in Portimao. Philipp Öttl und Max Kofler arbeiten erstmals mit ihren neuen Mannschaften Go Eleven und CM Racing.

Jeweils von 10 bis 17 Uhr Ortszeit, Portugal ist eine Stunde hinter MEZ, wird am Dienstag und Mittwoch in Portimao gefahren.



Als Erste wagten sich Supersport-Neuling Nicolo Bulega (Ducati) sowie die Superbike-Werksfahrer Michael Rinaldi (Ducati) und Andrea Locatelli (Yamaha) am Morgen auf die Strecke, um 10.04 Uhr kam Philipp Öttl dazu.

Für die erste nennenswerte Bestzeit sorgte nach nur drei Runden Rekordchampion Jonathan Rea (Kawasaki) mit 1:42,278 min.



Weltmeister Toprak Razgatlioglu (Yamaha) griff erst um kurz vor 11 Uhr ins Geschehen ein, nach vier Runden war der Türke mit 1:41,696 min nur 0,065 sec langsamer als der Führende Rea.

Diese Zeiten sind bereits erstaunlich: Der Pole-Rekord in Portimao steht bei 1:40,219 min, aufgestellt 2021 von Razgatlioglu. Die schnellste Rennrunde fuhr Jonathan Rea 2019 im Sprintrennen mit 1:41,272 sec mit einem weichen SCX-Hinterreifen.

Zum Mittag steigerte sich Razgatlioglu auf 1:40,884 min, Rea konterte mit 1:40,749 min. Um 13 Uhr führt Rea die Liste mit 1:40,621 min an, Toprak liegt nur 0,101 sec hinter ihm. Die Lücke zum Dritten Locatelli beträgt bereits über 8/10 sec.

Philipp Öttl fuhr bis zu seiner Mittagspause um 12.40 Uhr gute 20 Runden, aktuell liegt er auf der schwierigsten Strecke im Kalender 3,2 sec hinter der Spitze.

Supersport-Rookie Max Kofler aus dem Team CM Racing hat wie Öttl den ersten richtigen Test mit seiner diesjährigen Rennmaschine. Der Österreicher fährt auf dem Niveau von Ducati-Kollege Oli Bayliss, Bulega ist als schnellster Supersport-Fahrer aktuell 2,6 sec voraus.

Zeiten Portimao-Test, Dienstag, 13 Uhr:



Superbike:

Jonathan Rea (GB), Kawasaki, 1:40,621 min

Toprak Razgatlioglu (TR), Yamaha, 1:40,722

Andrea Locatelli (I), Yamaha, 1:41,440

Alvaro Bautista (E), Ducati, 1:41,510

Alex Lowes (GB), Kawasaki, 1:41,527

Michael Rinaldi (I), Ducati, 1:42,442

Philipp Öttl (D), Ducati, 1:43,835

Christophe Ponsson (F), Yamaha, 1:44,140

Luca Bernardi (I), Ducati, 1:45,349



Supersport:

Nicolo Bulega (I), Ducati, 1:45,726

Max Kofler (A), Ducati, 1:48,348

Oliver Bayliss (AUS), Ducati, 1:48,373