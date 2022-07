Loris Baz (BMW): «Motorrad halb auseinandergefallen»

Nach einem vielversprechenden Start in das Most-Wochenende am Freitag lief der Samstag beim Superbike-WM-Event für Loris Baz nicht so stark wie erhofft. Der BMW-Pilot kam nach einem Fremdkontakt in Lauf 1 auf Rang 11.

In der Superpole fuhr Loris Baz vom deutschen Bonovo Action-Team nur auf Platz 11. Der Franzose klagte darüber, dass er an einigen Stellen auf dem Autodrom Most zu viel Zeit verliere. «Ich hatte auf jeden Fall mehr erwartet. Ich habe das Gefühl, dass das Bike einen großen Schritt gemacht hat, aber ich bin einfach nicht in der Lage, das komplett auszunutzen. Mit den Updates ist das Potenzial wirklich gut, und Scott (Redding) zeigt das», betonte der BMW-Fahrer.

«Ich kann es nur nicht auf die ganze Runde nutzen, ich verliere immer Zeit an einigen Stellen. Das macht es etwas schwierig, besonders mit abgenutzten Reifen», so der Franzose.

Im Rennen wurde es zu Beginn etwas turbulent, denn nach einer Kollision war seine M 1000 RR stark beschädigt. Letztendlich erkämpfte sich Baz fünf WM-Punkte für den elften Platz. «Das Rennen war ok, kann man sagen. Ich hatte einen Kontakt in Kurve 1, wo ich von jemandem von hinten getroffen wurde. Dabei ist mein Motorrad halb auseinandergefallen, ich habe mein Winglet verloren, und das Bike hat sich nicht mehr 100-prozentig gleich angefühlt», klagte der 29-Jährige nach dem ersten Lauf am Samstag. «Dennoch war mein Tempo ok, ich hatte einen starken Kampf mit Lecuona und Gerloff um Platz 9 und habe dann versucht, an ihnen dranzubleiben.»

«Aber in drei Kurven hatten sie einfach etwas mehr und sind mir davongezogen. Ich musste sie fahren lassen, was frustrierend ist, denn ich habe das Gefühl, da ist noch mehr rauszuholen. Zumindest war es gut, das Rennen zu beenden, ein paar Punkte zu holen und Daten zu sammeln, sodass wir vielleicht am Sonntag den Schritt machen können», blieb er optimistisch. «Ich habe das Gefühl, dass es nichts Großes ist, aber eine kleine Sache, die es mir nicht erlaubt, das Bike so zu fahren, wie es gefahren werden sollte.»

Nachdem BMW-Markenkollege Scott Redding sogar auf das Podium raste, gab sich natürlich BMW Motorrad Motorsport Direktor Marc Bongers sehr zufrieden. «Ich bin sehr zufrieden. Es hat sich schon seit FP1 abgezeichnet, dass wir gut dabei sind. Die Hoffnung, dass wir unsere Pace von Donington hierher mitnehmen können, hat sich bestätigt. Wir haben wenig am Motorrad verändert und hatten ein sehr solides erstes freies Training. Im FP2 haben wir ein paar Reifen durchprobiert. Wir wussten, was wir fürs Rennen brauchen», fasste er zusammen.

«FP3 hat uns durch den Regen etwas unsere Pläne verhagelt, weil sich die Streckenbedingungen verändert haben. Die Superpole lief nicht optimal. Es gab ein paar kleine Fehler. Das Motorrad hat nicht ganz so funktioniert. Wir sind gut durch das Chaos in der ersten Runde gekommen und waren sehr stark in der Phase, in der es leicht geregnet hat», bestätigte Bongers besonders die starke Leistung Reddings. «Als es dann wieder aufgehört hat, konnten wir die Pace mitgehen. Es war ein starkes Rennen, und wir waren nicht weit entfernt von der Spitze. Wir sind sehr zufrieden.»

Ergebnis Superbike-WM: Most, Rennen 1 Pos Fahrer Motorrad Zeit 1. Alvaro Bautista Ducati 2. Toprak Razgatlioglu Yamaha + 2,109 sec 3. Scott Redding BMW + 2,603 4. Jonathan Rea Kawasaki + 2,718 5. Axel Bassani Ducati + 7,951 6. Andrea Locatelli Yamaha + 9,105 7. Michael Rinaldi Ducati + 12,181 8. Iker Lecuona Honda + 12,435 9. Alex Lowes Kawasaki + 13,028 10. Garrett Gerloff Yamaha + 13,119 11. Loris Baz BMW + 17,379 12. Lucas Mahias Kawasaki + 26,631 13. Philipp Öttl Ducati + 27,364 14. Luca Bernardi Ducati + 31,278 15. Xavi Vierge Honda + 37,260 16. Oliver König Kawasaki + 50,854 17. Leandro Mercado Honda + 51,431 18. Kohta Nozane Yamaha + 53,058 19. Eugene Laverty BMW + 58,942 20. Christophe Ponsson Yamaha > 1 min 21. Roberto Tamburini Yamaha > 1 min 22. Peter Hickman BMW > 1 min 23. Ryan Vickers Kawasaki > 1 min 24. Hafizh Syahrin Honda + 1 Runde out Michal Prasek BMW