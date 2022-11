Johnny Rea besorgt: «Die Strecke ist ein Desaster!» 12.11.2022 - 17:08 Von Tim Althof

© Gold & Goose Jonathan Rea ist mit der Strecke nicht zufrieden

Kawasaki-Werksfahrer Jonathan Rea hatte bisher am Wochenende der Superbike-WM in Mandalika einige Probleme mit der GP-Strecke. Er betonte am Samstag, wie gefährlich der Zustand für die Fahrer ist.