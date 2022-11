Xavi Vierge (Honda/6.): «Dann bist du verloren»

Honda-Werkspilot Xavi Vierge kämpfte auch am Samstag auf Mandalika beim ersten Rennen der Superbike-WM mit den Tücken der Strecke. Am Ende gelang ihm Rang 6 im Kampf gegen Garrett Gerloff (Yamaha).

Xavi Vierge ist im Honda-Werksteam nach dem bösen Sturz von Teamkollege Iker Lecuona am Freitag zum Einzelkämpfer auf Lombok geworden. Der Spanier qualifizierte sich auf dem 4,3 km langen GP-Kurs in der Superpole für Startplatz 7 (+ 1,7 sec auf Toprak Razgalioglu). Im Rennen setzte er sich mit der Fireblade gegen Michael van der Mark (BMW), Garrett Gerloff (Yamaha) und Kawasaki-Fahrer Alex Lowes auf Platz 6 durch.

Honda setzt seit diesem Wochenende auf die Super Concession Parts, die einige Änderungen am Chassis zulassen. Am Freitag konnte aufgrund der Streckenverhältnisse wenig getestet werden, lief es in diesem Bereich am Samstag besser für Vierge und sein Team? «Es ist nicht die einfachste Strecke, um die Änderungen zu bestätigen. Jedes Mal, wenn wir auf die Strecke gehen, wird die Strecke eine Sekunde oder mehr schneller. Wir können die Änderungen also weiterhin nicht deuten und fahren deshalb mehr oder weniger mit dem Basis-Set-up», so der WM-Zehnte. «Wir versuchen einfach das Maximum herauszuholen.»

«Ich liebe dieses Layout, aber es ist schade, denn sie haben erst vor ein paar Tagen den Asphalt aufgetragen. Wir bringen sehr viel Gummi auf die Ideallinie, sie bietet sehr viel Grip, aber du darfst keinen Fehler machen, denn wenn du ein paar Zentimeter neben die Linie kommst, bist du verloren», stellte Vierge klar. «Es macht die Arbeit schwierig, aber zum Glück kommen wir nächstes Jahr zu Saisonbeginn wieder hier her. Bis dahin sollte die Piste mehr Grip haben, sodass wir das Fahren genießen können.»

Wie bewertet Vierge die Fortschritte in diesem Jahr mit der Honda? «Ich bin ein Rookie, das macht die Arbeit nicht einfacher. Viele Strecken waren neu für mich, ich benötige etwas Zeit, um mich an die Strecken anzupassen, erst dann konnten wir beginnen, mit dem Bike zu arbeiten», fasste der Spanier zusammen. «Es machte es schwierig, das Maximum herauszuholen. Wir machen trotzdem auch mit dem Bike Schritte und kommen näher an die Spitze heran. Wir sind nun konstant in der Lage, um Top-5- oder Top-4-Plätze zu kämpfen.»

© Gold & Goose Willkommen zurück in Mandalika, Toprak Razgatlioglu © Gold & Goose Jonathan Rea © Gold & Goose Álvaro Bautista © Gold & Goose Andrea Locatelli © Gold & Goose Álvaro Bautista © Gold & Goose Toprak Razgatlioglu © Gold & Goose Eugene Laverty © Gold & Goose Kyle Smith © Gold & Goose Start des Rennens © Gold & Goose Eugene Laverty © Gold & Goose Xavier Vierge © Gold & Goose Scott Redding © Gold & Goose Jonathan Rea © Gold & Goose Toprak Razgatlioglu © Gold & Goose Philipp Öttl © Gold & Goose Kyle Smith © Gold & Goose Michael van der Mark © Gold & Goose Toprak Razgatlioglu © Gold & Goose Michael Ruben Rinaldi © Gold & Goose Alex Lowes © Gold & Goose Garrett Gerloff © Gold & Goose Michael van der Mark © Gold & Goose Toprak Razgatlioglu © Gold & Goose Superpole - Jonathan Rea, Toprak Razgatlioglu & Andrea Locatelli © Gold & Goose 1. Rennen - Álvaro Bautista, Toprak Razgatlioglu & Jonathan Rea Zurück Weiter

Ergebnis Superbike-WM: Mandalika, Rennen 1 Pos Fahrer Motorrad Zeit 1. Toprak Razgatlioglu Yamaha 2. Alvaro Bautista Ducati + 4,324 sec 3. Jonathan Rea Kawasaki + 11,855 4. Andrea Locatelli Yamaha + 19,954 5. Michael Rinaldi Ducati + 23,992 6. Xavi Vierge Honda + 27,114 7. Garrett Gerloff Yamaha + 27,776 8. Axel Bassani Ducati + 31,015 9. Alex Lowes Kawasaki + 31,363 10. Loris Baz BMW + 39,809 11. Xavi Fores Ducati + 39,895 12. Scott Redding BMW + 56,317 13. Hafizh Syahrin Honda > 1 min 14. Eugene Laverty BMW > 1 min 15. Kohta Nozane Yamaha > 1 min 16. Oliver König Kawasaki > 1 min out Michael van der Mark BMW out Kyle Smith Kawasaki out Leandro Mercado Honda out Philipp Öttl Ducati