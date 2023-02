Jonathan Rea: «Wir brauchen viel schnelleren Motor»

Der sechsfache Superbike-Weltmeister Jonathan Rea hat akzeptiert, dass er mit seiner Kawasaki gegenüber Alvaro Bautista auf der Ducati deutlich im Hintertreffen ist. Trotzdem rechnet er mit Rennsiegen.

Die Ränge 7 und 8 in den beiden Sonntagsrennen auf Phillip Island waren ein Tiefschlag für Jonathan Rea und Kawasaki. Das Team hatte sich mit der Abstimmung vergaloppiert, «so schlecht ist unser Motorrad nicht», hielt der 118-fache Laufsieger fest.

Doch eines steht bereits nach dem Saisonauftakt fest: Kawasaki hat zwar ein neues Homologationsmodell der ZX-10RR mit variablen Ansaugtrichtern, doch das löst das Grundproblem nicht. «Wir werden dieses Jahr jeden Sieg wie einen Titel feiern», ist im Kawasaki-Werksteam zu hören. «Bautista wird alles abräumen.»

«Wir haben kein neues Motorrad, nur ein paar andere Teile», verdeutlichte Rea gegenüber SPEEDWEEK.com. «Aber diese machen auf der Strecke nicht den Unterschied aus. Die neue Motorspezifikation bringt keine zusätzliche Leistung, sie maximiert nur die letzten Details im Drehmoment und sorgt für etwas mehr Ausgeglichenheit. Auch wenn ich keine Graphiken von den Prüfstandtests gesehen habe, ich fühle keinen riesigen Unterschied im Topspeed verglichen mit dem letztjährigen Bike.»

«Alle verbessern sich, auch wir müssen weitermachen», betont der Nordire. «Ich brauche Power – viel Power. Ich fahre gegen einen Typen, der wahrscheinlich 15 Kilogramm leichter ist als ich. Und er sitzt auf einem Motorrad mit sehr viel Leistung. Letztes Jahr war ich in jeder Kurve jeder Runde am Limit, dieses Jahr sieht es nicht anders aus. Und dann verliere ich so viel Zeit auf der Geraden – das lässt sich nicht auf magische Weise ändern. Wir brauchen einen viel schnelleren Motor, unser Defizit auf der Geraden und in der Beschleunigung ist zu viel.»

«Wir haben uns verbessert und ich bin dankbar für die gemachten Änderungen. Die Homologationsmodelle sind Serienmaschinen, mit dem aktuellen Reglement sind Verbesserungen unglaublich schwierig zu erzielen. Um große Änderungen zu bekommen, müssen große Änderungen am Homologationsmodell vorgenommen werden.»

Bereits im Sommer 2022 war zu hören, dass Kawasaki an einem neuen Motor für die ZX-10RR arbeitet – für 2024. Ohne dieses Versprechen hätte Rea, der seit 2015 beim japanischen Hersteller unter Vertrag steht, kaum bis Ende 2024 verlängert. Eine solche Neuentwicklung verschlingt aber Millionen. Kawasaki wird diese nur investieren, wenn der Siegeswille groß ist.

«Der Druck ist weg», hielt der 36-jährige Rea fest. «2021 habe ich die Weltmeisterschaft gegen Toprak um 13 Punkte verloren, das ist nichts. 2022 wurde ich übel geschlagen, um Längen. Alvaro schlenderte ab Saisonmitte zum Titel. Ich habe akzeptiert, wo wir stehen. Deshalb lege ich jetzt eine andere Mentalität an den Tag und arbeite gemeinsam mit dem Team an Verbesserungen. Hoffentlich kann ich um viele Rennsiege kämpfen.»