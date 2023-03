Jonathan Rea mit Kawasaki: Der Tiefpunkt ist erreicht

Wenn Jonathan Rea nach Australien dachte, dass es nicht noch schlimmer kommen könne, dann hat er sich geirrt. Im ersten Superbike-Rennen auf Lombok war der Rekordchampion mit seiner Kawasaki chancenlos.

Weil er im entscheidenden Moment des Qualifyings Philipp Öttl (Go Eleven Ducati) im Weg stand und dadurch dessen beste Runde zerstörte, wurde Jonathan Rea von der Rennleitung um drei Startplätze nach hinten verbannt – von 5 auf 8.

Seine ohnehin miesen Karten auf dem Mandalika Circuit verschlechterten sich dadurch zusätzlich. Denn wie schon in Australien, wo Rea am vergangenen Sonntag nur Siebter und Achter wurde, kämpft er auch auf Lombok mit stumpfen Waffen. Seiner Crew ist es bislang nicht gelungen, die Balance der Kawasaki so hinzubekommen, dass sie dem 36-Jährigen das nötige Vertrauen für den Vorderreifen vermittelt, diesen aber gleichzeitig schont.

Rea konnte einem leidtun, wie er sich in der ersten Rennhälfte tapfer vom achten auf den fünften Platz vorkämpfte, und in der zweiten bis auf Position 9 durchgereicht wurde. Der Nordire kam 14,454 sec hinter dem souveränen Sieger Alvaro Bautista (Aruba.it Ducati) ins Ziel und hatte seinen Gegnern nichts entgegenzusetzen.

«Bis auf den zweiten Sektor war die Strecke für mich okay», analysierte Rea in kleiner Journalistenrunde. «In diesem flüssigen Teil verlor ich aber jegliches Vertrauen für den Vorderreifen, mir fehlte es an Frontstabilität. Wir mussten um jede Position kämpfen, das war nicht großartig. Aber so war mein Rennen.»

Lag es am Vorderreifen oder am Motorrad? «Wenn mein Motorrad funktioniert, dann sehr gut», hielt der sechsfache Weltmeister fest. «Wenn wir Grip haben und alles in der Balance ist, dann kann ich den Unterschied ausmachen. Aber wenn der Vorderreifen zerstört ist, dann ist das unmöglich. Dann kann ich nicht so pushen, wie ich will. Dann ist es eine Drahtseilakt, um das Bike heimzubringen. Natürlich geht das ein Stück weit auf unsere Kappe, weil wir die Abstimmung bis jetzt nicht perfekt hinbekommen haben. Wir müssen auf der Bremse stark sein, da machen wir Zeit gut. Wir müssen den Vorderreifen jetzt aber übermäßig beanspruchen, weil wir in anderen Bereichen so viel verlieren. So kann es leicht passieren, dass ich den Vorderreifen überhitze und damit kaputtmache.»

Platz 9 – so schlecht war Jonathan Rea, seit er 2015 ins Kawasaki-Werksteam kam, bei einer regulären Zielankunft ohne Zwischenfälle noch nie. Bereits seit der Australien-Pleite rauchen bei den Grünen die Köpfe.



«Wir werden jeden Sieg wie einen WM-Titeln feiern, Bautista wird dieses Jahr alles gewinnen», sagte ein Teammitglied zu SPEEDWEEK.com.