Balsam für die Seele: Philipp Öttl zweimal Top-10

Nach dem ersten Superbike-WM-Rennen am Samstag war Philipp Öttl frustriert, weil er mit seiner Ducati nicht überholen konnte. In den beiden Rennen am Sonntag zeigte er gute Leistungen und fuhr sich aus dem Tief.

Durch den Abbruch des Qualifyings am Samstag, Gabriele Ruiu hatte nach einem Motorschaden an seiner BMW Öl auf der Strecke versprüht, wurden einige Fahrer um ihre schnellste Runde gebracht und standen dadurch in der Startaufstellung weiter hinten. Zu ihnen gehörte Philipp Öttl, der die ersten beiden Rennen als 13. auf dem Grid in Angriff nahm.

Im ersten Rennen am Samstag kam er als 14. ins Ziel und erklärte dem Team Go Eleven Ducati, dass er nicht mal die Chance hatte zu überholen, obwohl die V4R in Misano hervorragend funktioniert, wie die Platzierungen von Dreifach-Sieger Alvaro Bautista, aber auch von Michael Rinaldi (2./3./Sturz) und Axel Bassani (4./4./3.) belegen.

Öttl konnte seine Frustration schnell überwinden und im Superpole-Race am Sonntag Zehnter werden. Im zweiten Hauptrennen kam er sogar als Neunter ins Ziel, gute sechs Sekunden hinter Platz 3.

«Obwohl ich im FP1 nur 17. war, wusste ich eigentlich, dass es in die richtige Richtung geht», erklärte Philipp beim Treffen mit SPEEDWEEK.com. «Weil ich durch das neue Teil von Ducati an der Schwinge jetzt so fahren kann, wie ich mir das vorstelle und in den Kurven entsprechenden Seitengrip habe. Ich bin froh, dass wir aus eigener Kraft noch zweimal die Top-10 erreicht haben, und ich war auch gar nicht so weit hinter Bassani. Ich glaube, wir können optimistisch sein. Wir sind wieder dran, nicht so wie in Assen und Barcelona.»

Der 27-Jährige überholte Redding, Gardner und Aegerter, allesamt bekannte Namen. «Die haben aber auch einen gröberen Fehler gemacht und ich hatte dann die Pace», entgegnete Öttl wie immer selbstkritisch. «Letztlich war es so, dass sich die anderen beim Überholen genauso schwertaten wie ich. Das ist in Misano mit den kurzen Geraden einfach so.»

Einziger Schönheitsfehler im zweiten Hauptrennen: Öttl ließ sich in der letzten Runde von Garrett Gerloff (Bonovo BMW) überrumpeln, sonst wäre er sogar Achter geworden. «Er war brutal stark auf der Bremse und ich war am Limit. Er hat mich einfach überholt, da gibt es nichts zu sagen.»

In der Gesamtwertung ist der einzige Deutsche im Feld auf Platz 14, zum vor ihm liegenden Gerloff fehlen fünf Punkte.