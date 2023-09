Rinaldi räumt ein: «Von außen sah das riskant aus»

Im ersten Superbike-WM-Rennen in Magny-Cours bot Ducati-Werksfahrer Michael Rinaldi am Samstag Sieger Toprak Razgatlioglu heftige Gegenwehr. Jeder bugsierte den anderen einmal von der Strecke.

Bis zur 13. von 20 Runden führte Michael Rinaldi das Feld in Frankreich an. Der Italiener lieferte sich einen spannenden Kampf mit Toprak Razgatlioglu (Yamaha), hatte ihm gegen Ende aber nichts entgegenzusetzen, als sein Hinterreifen hinüber war. Platz 2 mit 2,656 sec Rückstand auf den Türken ist eine starke Leistung, Rinaldi trug viel zur Unterhaltung der Fans auf dem Circuit de Nevers Magny-Cours bei.

«Das war ein hartes und forderndes Rennen», grinste der Italiener, als er in kleiner Journalistenrunde berichtete. «Ich machte einen guten Start und versuchte anschließend, alles zu geben. Um mit Toprak mithalten zu können, musste ich den Reifen maximal strapazieren, während er ihn etwas schonen konnte. Das waren sehr schöne Kämpfe mit Toprak, letztlich war mein Reifen aber tot. Der zweite Platz war eine gute Möglichkeit, mich bei meinem Team zu bedanken. Ich werde nächstes Jahr woanders fahren, aber wir haben immer noch einige Rennen vor uns, in denen wir gemeinsam für großartige Erinnerungen sorgen können.»

Toprak wurde einmal von Rinaldi von der Strecke gedrückt, der Weltmeister von 2021 revanchierte sich entsprechend und bemerkte grinsend: «Ich schickte ihn in der gleichen Kurve raus und wollte ihm zeigen, wie sich das anfühlt. Als er zurück auf die Strecke kam, tat er das etwas aggressiv und wäre fast mit mir kollidiert.»

«Ich liebe es, mit Toprak zu kämpfen», hielt Rinaldi fest. «Mit ihm kannst du heftig kämpfen, aber innerhalb von Grenzen. Als er mich überholte, dachte ich mir, das ist okay, ich habe es gleich gemacht. Das ist kein großes Problem, ich habe riesigen Respekt vor ihm und er vor mir. Er hatte mehr zu bieten als ich, dafür muss ich ihm applaudieren.»

Den Moment, als er nach seinem Ausritt auf die Strecke zurückkehrte, beschrieb der 27-Jährige so: «Ich habe gut nach Toprak geschaut, um nicht mit ihm zu kollidieren. Ich wusste, dass ich nicht vor ihm auf die Strecke zurückkehren darf, weil ich sonst eine Strafe erhalten hätte. Also versuchte ich, gleichzeitig mit ihm auf die Strecke zu kommen und möglichst wenig Zeit zu verlieren. Von außen sah das womöglich riskant aus und auch aus der Sicht von Toprak, weil er ja nicht wusste, was ich mir dabei dachte. Aber ich hatte alles unter Kontrolle.»

Rinaldi eroberte in Frankreich seinen sechsten Podestplatz in diesem Jahr, seinen 20. insgesamt. In der Gesamtwertung überholte er Danilo Petrucci (Barni Ducati) und verbesserte sich auf den sechsten Platz.