WM-Auftakt: Wie es um die Verletzten vom Test steht

Bei den SBK-Tests am Montag und Dienstag auf Phillip Island gab es eine Reihe Stürze, nicht jeder ging glimpflich aus. Bis auf einen Fahrer haben alle Hoffnung, am Wochenende beim WM-Auftakt dabei zu sein.

Fest steht, dass Supersport-Rookie Piotr Biesiekirski aus dem Team Ecosantagata Althea Ducati auf den Start in Australien verzichten muss. Der Pole war im Test am Montag in der letzten Stunde gestürzt und sorgte damit neun Minuten vor Schluss sogar für den Abbruch, weil er den Hubschrauber benötigte. Biesiekirski hat eine Kopfverletzung sowie eine Gehirnerschütterung erlitten und wurde ins Alfred Hospital nach Melbourne geflogen.

Oliver Bayliss aus dem Team D34G Ducati hat sich am Handgelenk verletzt und wird laut Teamchef Davide Giugliano «nicht 100-prozentig fit sein», aber fahren können.

Honda-Werksfahrer Iker Lecuona stürzte im Superbike-Test am Dienstagmittag in Kurve 11 und verletzte sich an der linken Schulter. Der Tag war für den Spanier damit beendet. Lecuona bekam für das erste freie Training am Freitag die Startfreigabe, muss aber anschließend bei den Rennärzten vorstellig werden und seinen Gesundheitszustand überprüfen lassen.

Jonathan Rea (Yamaha) crashte in der gleichen Kurve und war nach dem Abflug so benommen, dass er per Handzeichen nach den Sanitätern verlangte. «Ich fiel ziemlich hart auf die Schulter, glücklicherweise habe ich keine Verletzung», erzählte der 36-Jährige. «Pech war, dass ich neben der Piste vom Motorrad im Rücken getroffen wurde. Alles ist etwas geschwollen und ich bin nach dem Sturz ein wenig steif. Nach ein paar Tagen Pause mache ich mir für das Rennwochenende keine Sorgen, ich werde 100-prozentig fit sein.»



FP1 beginnt am Freitag um 11:20 Uhr, Phillip Island ist gegenüber MEZ zehn Stunden voraus.

