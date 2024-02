SBK-WM Balaton wackelt – stattdessen Deutschland? 28.02.2024 - 10:28 Von Ivo Schützbach

© Balaton Park Circuit Der Balaton Park Circuit ist eröffnet aber noch nicht fertiggestellt

Am letzten August-Wochenende soll die Superbike-WM erstmals auf dem neuen Balaton Park Circuit in Ungarn antreten. Doch es ist fraglich, ob die Rennstrecke bis dahin fertig wird – Promoter Dorna arbeitet am Plan B.