Marcel Brenner: «Er hat meinen Rhythmus zerstört» 31.07.2022 - 16:26 Von Tim Althof

© VFT Racing Marcel Brenner © VFT Racing Nur zwei Punkte in Most Zurück Weiter

Zwei WM-Punkte nach einer mühsamen Aufholjagd, mehr war für Yamaha-Fahrer Marcel Brenner am Sonntag beim Supersport-WM-Rennen in Most nicht möglich. Schon am Samstag war es sehr mühsam für den Schweizer.