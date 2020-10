Star Racing Yamaha wird US-Werksteam

Yamaha setzt für die kommende Saison in den USA auf das Team 'Star Racing Yamaha', das sein Engagement als Werksteam auf die 450er Klasse ausweitet und mit Dylan Ferrandis einen großen Hoffnungsträger an Bord hat.

Das US-Team 'Star Racing Yamaha' wird in der kommenden Saison mit Yamaha-Werksunterstützung im Bereich der Supercross-WM und der US Motocross Nationals in beiden Klassen an den Start gehen. Bislang war das Team nur in der 250er Klasse sowie im Amateurbereich aktiv und erfolgreich.

Dylan Ferrandis und Aaron Plessinger werden in der 450 ccm Klasse antreten. Der zweifache 250 MX Champion Jeremy Martin und Christian Craig wechseln von GEICO Honda zu Star Racing Yamaha. Das Versicherungsunternehmen GEICO hat sich komplett vom Motocrosssport zurückgezogen. Das GEICO-Honda-Team musste deshalb nach 22 Jahren zusperren.

Bei 'Star Racing Yamaha', das Werksstatus bekommen soll, werden in der 250ccm Klasse außerdem Colt Nichols, Justin Cooper und Jarrett Frye unterwegs sein.

Justin Barcia, der bei Monster Energy Yamaha die Nummer 1 war, wechselt in der kommenden Saison zu GasGas. Die KTM-Tochter will im nächsten Jahr auch in den USA mitmischen. Damit ist Dylan Ferrandis der neue Hoffnungsträger bei Yamaha. Der Franzose gewann in diesem Jahr die Supercross-Westküstenmeisterschaft und die US Nationals.