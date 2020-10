US-Kalender mit 'SuperTuesday'

Der Kalender der Supercross WM 2021 wird in den USA erneut mit Mehrfachveranstaltungen in einzelnen Stadien ausgetragen. Statt Mittwochsrennen wird es Rennen am 'SuperTuesday' geben, also jeweils am Dienstag.

Erstmals seit 25 Jahren wird die Supercross-WM nicht im kalifornischen Anaheim eröffnet, sondern in Houston/Texas. Als weitere Neuerung führt Serienvermarkter Feld Entertainment das Format des 'SuperTuesday' ein. Ähnlich wie der Rennkalender 2020 sollen auch im kommenden Jahr 3 Rennen innerhalb einer Woche stattfinden. «Das Format kam bei den TV-Zuschauern gut an», erklärte der Vermarkter zur Begründung.

Die WM soll in 17 Läufen ausgetragen werden. Fest stehen derzeit die Stadien von Houston, Indianapolis, Glendale, Daytona und Arlington. Ein spezielles Hygienekonzept ermöglicht eine begrenzte Zuschauerpräsenz in den Stadien. Der Kartenvorverkauf soll im Dezember beginnen.

Orte und Termine der WM-Läufe 13 bis 16 stehen noch nicht fest. Das Saisonfinale soll wieder im Rice Eccles Stadium von Salt Lake City stattfinden.

Vorläufiger Kalender der Supercross-WM 2020



16. Januar: Houston, NRG Stadium, Samstag

19. Januar: Houston, NRG Stadium, Dienstag

23. Januar: Houston, NRG Stadium, Samstag

30. Januar: Indianapolis, Lucas Oil Stadium, Samstag

02. Februar: Indianapolis, Lucas Oil Stadium, Dienstag

20. Februar: Glendale, State Farm Stadium, Samstag

23. Februar: Glendale, State Farm Stadium, Dienstag

27. Februar: Glendale, State Farm Stadium, Samstag

06. März: Daytona, Daytona International Speedway,

20. März: Arlington, AT&T Stadium, Samstag

23. März: Arlington, AT&T Stadium, Dienstag

27. März: Arlington, AT&T Stadium, Samstag

TBA: Lauf 13

TBA: Lauf 14

TBA: Lauf 15

TBA: Lauf 16

TBA: Salt Lake City, Rice Eccles Stadium