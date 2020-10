Malcolm Stewart wird Yamaha-Werksfahrer

Das Star Racing Yamaha Werksteam wird in der kommenden Supercross-Saison in der 450er Klasse mit 3 Fahrern ausrücken, die in der Vergangenheit 250er Champions waren. Malcolm Stewart unterschrieb einen Einjahresvertrag.

Malcolm Stewart, der jüngere Bruder des legendären James Stewart, wird für die kommende Supercross-Saison Teamkollege von Dylan Ferrandis und Aaron Plessinger im Yamaha-Werksteam in der 450er Klasse.

Nach dem noch nicht offiziell bestätigten Wechsel von Justin Barcia von Yamaha in das neue US-GasGas-Werksteam konnte der 250SX East-Champion 2016 den dritten Platz im Team einnehmen.

Stewart wurde beim Saisonfinale der Supercross-WM in Salt Lake City Vierter und belegte in der WM 2020 Gesamtrang 7.

«Ich freue mich über das Engagement», erklärte Stewart. «Ich kenne viele Leute aus dem Team. Gareth Swanepoel ist mein persönlicher Trainer. Er arbeitet auch mit ihren Yamaha-Fahrern zusammen. Das Team hat in letzter Zeit viel Erfolg gehabt und die 250er Klasse dominiert. Sie haben ein phänomenales Setup und es ist spannend, Teil ihrer Premiere in der 450er Klasse zu sein. Das Team hat einige Schwergewichte an Bord. Jeder von uns hat bereits 250 Titel gewonnen. Es sollte ein gutes Jahr werden.»

Wie Ken Roczen verzichtete auch Stewart auf seine Teilnahme an den US Nationals. Stewart will sich auch weiterhin auf Supercross konzentrieren. Sein Vertrag wurde über ein Jahr abgeschlossen. «Ich hoffe, es läuft gut, so dass sich eine längerfristige Zusammenarbeit ergibt.»

Die Supercross-WM 2021 beginnt am 16 Januar in Houston/Texas.

WM-Endstand nach 17 von 17 Rennen:



1. Eli Tomac, 384

2. Cooper Webb, 359, (-25)

3. Ken Roczen, 354 (-30)

4. Jason Anderson, 287, (-97)

5. Justin Barcia, 272, (-112)

6. Zach Osborne, 252, (-132)

7. Malcolm Stewart, 252, (-132)

8. Dean Wilson, 239, (-145)

9. Justin Brayton, 227, (-157)

10. Justin Hill, 213, (-171)

Vorläufiger Kalender der Supercross-WM 2020:



16. Januar: Houston, NRG Stadium, Samstag

19. Januar: Houston, NRG Stadium, Dienstag

23. Januar: Houston, NRG Stadium, Samstag

30. Januar: Indianapolis, Lucas Oil Stadium, Samstag

02. Februar: Indianapolis, Lucas Oil Stadium, Dienstag

20. Februar: Glendale, State Farm Stadium, Samstag

23. Februar: Glendale, State Farm Stadium, Dienstag

27. Februar: Glendale, State Farm Stadium, Samstag

06. März: Daytona, Daytona International Speedway

20. März: Arlington, AT&T Stadium, Samstag

23. März: Arlington, AT&T Stadium, Dienstag

27. März: Arlington, AT&T Stadium, Samstag

TBA: Lauf 13

TBA: Lauf 14

TBA: Lauf 15

TBA: Lauf 16

TBA: Salt Lake City, Rice Eccles Stadium