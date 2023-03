Zeitumstellung! Zeitplan von SX-Runde 11 in Seattle

Die US-Supercross-Meisterschaften gehen an diesem Wochenende im Lumen Field von Seattle in ihre 11. von 17 Runden. Tabellenführer Cooper Webb (Red Bull KTM) bringt einen knappen Vorsprung nach Washington mit.

Nach dem dramatischen Finale vor einer Woche in Detroit kehren die US-Supercross-Meisterschaften an diesem Wochenende wieder an die US-Westküste zurück. Das Lumen Field von Seattle im Bundesstaat Washington ist nicht überdacht, weshalb das Wetter diesmal eine Rolle spielen könnte. Die Temperaturen werden zur Show time am Samstag-Abend in den einstelligen Bereich fallen und die Regenwahrscheinlichkeit ist für den Abend mit 50 Prozent vorhergesagt. Das könnte bedeuten, dass sich die in Seattle ohnehin berüchtigten Spurrinnen bei Regen noch tiefer ausfahren könnten.

Red Bull KTM Werksfahrer Cooper Webb konnte mit P2 in Detroit vor Wochenfrist seine knappe Tabellenführung verteidigen. Webb führt die Tabelle mit aber nur 3 Punkten Vorsprung vor Eli Tomac (Yamaha) an. Der Punktabzug, den sich HRC-Werksfahrer Chase Sexton wegen Springens bei Gelb in Detroit einhandelte, ist ihm teuer zu stehen gekommen. Sexton hat auf Tabellenrang 3 einen Rückstand von 17 Punkten zu Webb. Der deutsche HEP Progressive Suzuki Pilot Ken Roczen ist nach seinem Sieg in Indy und P5 in Detroit auf Tabellenrang 4 vorgerückt, aber Jason Anderson (Kawasaki), der in Detroit erneut stürzte, sitzt ihm mit nur 2 Punkten Rückstand im Nacken.

Meisterschaftsstand nach Lauf 10 von 17:

1. Cooper Webb (USA), KTM, 225

2. Eli Tomac (USA), Yamaha, 222, (-3)

3. Chase Sexton (USA), Honda, 208, (-17, nach Punktabzug)

4. Ken Roczen (D), Suzuki, 182, (-43)

5. Jason Anderson (USA), Kawasaki, 180, (-45)

6. Justin Barcia (USA), GASGAS, 174, (-51)

7. Aaron Plessinger (USA), KTM, 164, (-61)

8. Christian Craig (USA), Husqvarna, 136, (-89)

9. Adam Cianciarulo (USA), Kawasaki, 107, (-118)

10. Justin Hill (USA), KTM, 103, (-122)

Die Westküsten-Regionalmeisterschaften kehren nach 4 Wochen Pause wieder in den Wettkampf zurück, aber in beiden Serien bleiben sie in den Händen der australischen Lawrence-Brüder. An diesem Wochenende kommt wieder der jüngere der beiden, Jett, zum Einsatz. 'Jettson' hat führt nach 4 absolvierten Westküsten-Rennen die Meisterschaften mit einem Vorsprung von 20 Punkten an. In Seattle wird mit Dominique Thury (Yamaha) auch wieder ein deutscher Fahrer in dieser Klasse starten. Thury nutzte die Rennpause, um nach einer eher durchwachsenen Saison die Batterien aufzuladen und sein Trainings- und Vorbereitungsprogramm umzustellen.

250 West Meisterschaftsstand nach Lauf 4 von 9:

1. Jett Lawrence (AUS), Honda, 101

2. RJ Hampshire (USA), Husqvarna, 81, (-20)

3. Cameron McAdoo (USA), Kawasaki, 80, (-21)

4. Mitchell Oldenburg (USA), Honda, 69, (-32)

5. Levi Kitchen (USA), Yamaha, 63 (-38)

6. Enzo Lopez (USA), Yamaha), 63, (-38)

7. Stilez Robertson (USA), Yamaha), 52, (-49)

...

23. Dominique Thury (GER), Yamaha, 7 (-94)

In der Nacht von Samstag auf Sonntag werden in Europa um 2 Uhr die Uhren von Winter- auf Sommerzeit umgestellt, weshalb sich die Pause zwischen Qualifyings und Rennen um eine Stunde verschiebt.

So kann der 11. Lauf der US Supercross-Meisterschaften in Seattle verfolgt werden:

Livetiming (kostenlos):

Livestream:

Der Videopass kostet in Deutschland inklusive Steuern 190 US$. Nach dem aktuellen Umrechnungskurs entspricht das ca. 188 € *).

Zeitplan Supercross Seattle:

Samstag, 25.03.2023:



21:50 - 250SX Group B Qualifying 1

22:00 - 250SX Group A Qualifying 1

22:20 - 450SX Group A Qualifying 1

22:35 - 450SX Group B Qualifying 1

23:25 - 250SX Group B Qualifying 2

23:40 - 250SX Group A Qualifying 2

23:55 - 450SX Group A Qualifying 2

Sonntag, 26.03.2023:

00:10 - 450SX Group B Qualifying 2

Zeitumstellung auf Sommerzeit MESZ.

Vorläufe: **)



04:06 - 250SX Heat 1

04:20 - 250SX Heat 2

04:34 - 450SX Heat 1

04:48 - 450SX Heat 2

LCQ:

05:22 - 250SX Last Chance Qualifier

05:34 - 450SX Last Chance Qualifier

05:54 - 250SX Main Event

06:28 - 450SX Main Event

*) Angaben in MEZ, ohne Gewähr

**) Angaben in MESZ, ohne Gewähr