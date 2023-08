Vorschau und Zeitplan: US Saisonfinale Ironman

In Crawfordsville findet das Saisonfinale der US Nationals statt

Beim Ironman National in Crawfordsville wird am kommenden Wochenende die Titelentscheidung in der 250er Klasse fallen. HRC-Werksfahrer Jett Lawrence könnte eine makellose Freiluftsaison mit Idealpunktzahl beenden.

Am kommenden Wochenende findet in Crawfordsville (Indiana) das Saisonfinale der US Nationals 2023 statt. Die Titelentscheidung in der 450er Klasse war zwar schon vor zwei Wochen in Unadilla zugunsten von Überflieger Jett Lawrence (Honda) gefallen, aber in Crawfordsville wird es noch darum gehen, ob es der Australier tatsächlich schafft, ausnahmslos alle Rennen der Saison zu gewinnen. Letzte Woche in Mechanicsville musste er zumindest im ersten Lauf nach suboptimalem Start kämpfen, aber auch das hat er geschafft und letztendlich wieder gewonnen. Jett hat in dieser Saison bisher keinen einzigen Punkt abgegeben. Wenn ihm also der Durchmarsch gelingt und er auch noch die letzten beiden Läufe gewinnt, so könnte am Wochenende wieder ein Stück Sportgeschichte geschrieben werden.

Aber das letzte Rennen des Jahres könnte trotzdem noch für Überraschungen sorgen, denn in Indiana ist am Samstag mit einer Wahrscheinlichkeit von 50% Regen vorhergesagt. Aber selbst ein Regen-Szenario dürfte für Jett kein großes Problem darstellen: Er hat seine Kindheit und Jugend in Europa verbracht und hat auf dem Anwesen von Heiko Klepka, dem Vater von Ken Roczen, gelebt. 2018 gewann er den ADAC Youngster Cup. Er weiß, wie man ein Cross-Bike im Schlamm bewegt.

450 ccm Meisterschaftsstand nach Runde 10 von 11:

1. Jett Lawrence (AUS), Honda, 500 – vorzeitig Champion 2023

2. Dylan Ferrandis (F), Yamaha, 379, (-121)

3. Aaron Plessinger (USA), KTM, 350, (-150)

4. Adam Cianciarulo (USA), Kawasaki, 298, (-202)

5. Chase Sexton (USA), Honda, 294, (-206)

6. Ty Masterpol (USA), Kawasaki, 242, (-258)

7. Garrett Marchbanks (USA), Yamaha, 228, (-272)

8. Fredrik Noren (S), Suzuki, 208, (-292)

9. Jason Anderson (USA), Kawasaki, 171, (-329)

10. Grant Harlan (USA), Yamaha, 162, (-338)

11. Cooper Webb (USA), KTM, 147, (-353)

12. José Butron (E), GASGAS, 142, (-358)

…

55. Dominique Thury (D), Yamaha, 3, (-497)

Spannend bis zum Schluss bleibt es in der 250er Klasse. Jetts älterer Bruder Hunter führt die Tabelle mit 22 Punkten an. Wenn er den ersten Lauf von Crawfordsville gewinnt, ist er Champion.

250 ccm Meisterschaftsstand nach Runde 10 von 11:

1. Hunter Lawrence (AUS), Honda, 391

2. Justin Cooper (USA), Yamaha, 369, (-22)

3. Jo Shimoda (JPN), Kawasaki, 343, (-48)

4. Haiden Deegan (USA), Yamaha, 329, (-62)

5. Levi Kitchen (USA), Yamaha, 308, (-83)

6. RJ Hampshire (USA), Husqvarna, 288, (-103)

7. Maximus Vohland (USA), KTM, 269, (-122)

8. Tom Vialle (F), KTM, 268, (-123)

9. Jalek Swoll (USA), Husqvarna, 195, (-196)

9. Ryder DiFrancesco (USA), Kawasaki, 181, (-210)

So können die Rennen der US Nationals in Crawfordsville verfolgt werden:

Livetiming (kostenlos):

Livestream:

Zeitplan Motocross Ironman*)



Samstag, 26.08.2023

16:00 – Qualifying



19:00 – 250 ccm, Lauf 1

20:00 – 450ccm, Lauf 1

21:00 – 250ccm, Lauf 2

22:30 – 450ccm, Lauf 2



*) Angaben in MESZ und ohne Gewähr