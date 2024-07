Zeitplan und Vorschau Saisonhöhepunkt RedBud

In RedBud findet der 6. Lauf der US Nationals statt

Das RedBud National am Wochenende des amerikanischen Unabhängigkeitstages stellt den Höhepunkt der US-Motocross-Saison dar. Die Meisterschaft spitzt sich auf das Duell zwischen Hunter Lawrence und Chase Sexton zu.

Traditionell findet am Wochenende des amerikanischen Unabhängigkeitstages das RedBud National statt, das auch die Halbzeit der amerikanischen Motocross-Saison markiert. Die Atmosphäre der aufgeputschten Fans an der Strecke ist einzigartig. Legendär ist auch der Sprung «LaRocco’s Leap». Wir dürfen uns also auf interessante Rennen freuen. Die Wettervorhersagen in Michigan sind sonnig bei Temperaturen um 27 Grad bei Sonnenschein und leichter Bewölkung.

Nach dem verletzungsbedingten Ausfall des australischen Titelverteidigers Jett Lawrence (Honda) spitzt sich das Duell zwischen Hunter Lawrence (Honda) und Red Bull KTM Werksfahrer Chase Sexton weiter zu. Hunter und Chase trennen nur 3 Punkte. Justin Cooper (Yamaha) hat bereits einen Rückstand von 37 Zählern.

450 ccm Meisterschaftsstand nach Event 5 von 11:



1. Hunter Lawrence (AUS), Honda, 213 Punkte

2. Jett Lawrence (AUS), Honda, 210, (-3)

3. Chase Sexton (USA) KTM, 210, (-3)

4. Justin Cooper (USA), Yamaha, 176, (-37)

5. Aaron Plessinger (USA), KTM, 162, (-51)

6. Dylan Ferrandis (F), Honda, 152, (-61)

7. Jason Anderson (USA), Kawasaki, 148, (-65)

8. Justin Barcia (USA), GASGAS, 148, (-65)

9. Malcolm Stewart (USA), Husqvarna, 133, (-80)

10. Freddie Noren (S), Kawasaki, 90, (-123)

In der 250er Meisterschaft konnte sich 'Dangerboy' Haiden Deegan (Yamaha) mit seinem Sieg in Southwick bereits deutlich mit 42 Punkten gegenüber Chance Hymas (Honda) absetzen. Allerdings ist sein spektakulärer Fahrstil auch entsprechend riskant, so dass es für ihn auch in RedBud ein heißer Ritt bleiben wird.

250 ccm Meisterschaftsstand nach Runde 5 von 11:



1. Haiden Deegan (USA), Yamaha, 238 Punkte

2. Chance Hymas (USA), Honda, 196, (-42)

3. Tom Vialle (F), KTM, 195, (-43)

4. Levi Kitchen (USA), Kawasaki, 177, (-61)

5. Jo Shimoda (J), Honda, 174, (-64)

6. Ty Masterpol (USA), Kawasaki, 146, (-92)

7. Pierce Brown (USA), GASGAS, 133, (-105)

8. Jalek Swoll (USA), Triumph, 124, (-114)

9. Jordon Smith (USA), Yamaha, 115, (-123)

10. Joey Savatgy (USA), Triumph, 111, (-127)

So können die US Nationals in RedBud verfolgt werden:

Livetiming (kostenlos):

Livestream (kostenpflichtig):

Zeitplan US Nationals RedBud*):

Samstag, 06.07.2024



14:00 – Qualifying

19:15 – 250 ccm, Lauf 1

20:15 – 450 ccm, Lauf 1

21:45 – 250 ccm, Lauf 2

22:45 – 450 ccm, Lauf 2

*) Angaben in MESZ und ohne Gewähr