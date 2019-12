MotoAmerica Superbike

Yoshimura abserviert: Team Hammer wird Suzukis Nr.1

Ab der Saison 2020 bekommt das Team Hammer Suzuki die offizielle Werksunterstützung in der US-Superbike-Meisterschaft MotoAmerica und der Amerikanischen Superstock-1000-Meisterschaft zugesprochen.

Suzuki und Yoshimura besiegelten 1978 ihre Partnerschaft und legten damit den Grundstein für den Einstieg in die Amerikanische Superbike-Meisterschaft. In den vergangenen 41 Jahren etablierte sich Yoshimura Suzuki Factory Racing zum erfolgreichsten Team, das jemals in der US-Superbike-Meisterschaft an den Start ging und kann auf 189 Rennsiege und 14 Titel in der US-Superbike-Meisterschaft zurückblicken.

Ab der Saison 2020 bekommt allerdings das Team Hammer Suzuki die offizielle Werksunterstützung in der US-Superbike-Meisterschaft MotoAmerica und der Superstock-1000-Meisterschaft zugesprochen. Welche Fahrer verpflichtet werden, ist derzeit noch offen. Über die Gründe, warum Yoshimura von Suzuki abserviert wurde, schweigt man in einer heute veröffentlichten Pressemitteilung.

Das Team Hammer Suzuki feierte 2019 mit dem Titelgewinn von Bobby Fong in der Amerikanischen Supersport-Meisterschaft sowie dem US-Twins-Cup-Gesamtsieg von Alex Dumas seine größten sportlichen Erfolge. Ehemalige US-Superstars wie Kevin Schwantz, Ben Spies, Scott Russell, Joshua Hayes, Jamie James, John Hopkins und Thomas Stevens pilotierten während ihrer erfolgreichen Laufbahn Rennmaschinen, die vom Team Hammer entwickelt und getunt wurden.

2020 feiert Hammer sein 40-jähriges Bestehen als professionelles Rennsport-Team, der Erfolg auf nationaler Ebene ist außergewöhnlich. Bisher eroberten sich die Crew sieben AMA Pro- und MotoAmerica-Titel. Die Piloten errangen dabei insgesamt 83 Rennsiege sowie 234 Podiums-Platzierungen in MotoAmerica-Superbike, MotoAmerica-Supersport, MotoAmerica-Twins-Cup, AMA Formula Xtreme und AMA 750ccm Supersport sowie AMA Pro Daytona Sportbike.