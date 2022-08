Minnesota: Gagne patzt – Petrucci (Ducati) gewinnt

Danilo Petrucci übernahm am Sonntag wieder die Gesamtführung in der US-Superbike-Klasse

Ducati-Fahrer Danilo Petrucci holte sich am Sonntag in Brainerd die Gesamtführung in der MotoAmerica-Superbike-Klasse mit seinem vierten Saisonsieg wieder zurück, weil Jake Gagne (Yamaha) patzte.

Danilo Petrucci erlebt nach seiner MotoGP-Karriere und dem Dakar-Abenteuer in diesem Winter seinen dritten Frühling. Der Italiener, der für das HSBK Racing Ducati NY-Team in der Superbike-Kategorie der MotoAmerica an den Start geht, fuhr am Samstag im ersten Rennen nach einem Fahrfehler und anschließendem Besuch im Kiesbett noch auf den starken dritten Rang.

Der Sieg auf dem vier Kilometer langen Kurs in Minnesota ging an den aktuellen Champion Jake Gagne aus dem Fresh N Lean Progressive Yamaha-Team. Gagne holte sich seinen achten Saisonsieg mit 5,3 Sekunden Vorsprung auf seinen Teamkollegen Cameron Petersen aus Südafrika. Gagne erkämpfte sich zuvor auch die Pole-Position auf dem Brainerd International Raceway.

Für das zweite Rennen am Sonntag hatte sich Gagne, der ein heißer Kandidat für einen Platz 2023 im GRT-Yamaha-Team in der Superbike-WM ist, ebenfalls eine Triumphfahrt vorgenommen. Mit einem ordentlichen Start ging es für den 29-Jährigen in das Rennen über 18 Runden. Im Laufe des Rennens setzte er sich von seinen Gegnern ab, doch in Runde 13 verabschiedete sich der Yamaha-Fahrer per Sturz aus dem Wettkampf.

Danilo Petrucci, der zu diesem Zeitpunkt etwa zwei Sekunden hinter Gagne lag, nutzte die Gelegenheit. Er räumte die Lorbeeren ab und gewann sein viertes Rennen in diesem Jahr. Mit seiner Panigale V4R stand er somit bereits in zwölf von 14 Rennen auf dem MotoAmerica-Podium. Hinter «Petrux» fuhr Petersen auf Platz 2.

Rang 3 ging an PJ Jacobsen vom Team Tytlers Cycle Racing. Der US-Amerikaner holte seinen zweiten Podestplatz in diesem Jahr, für die BMW M 1000 RR war es sogar schon der Vierte der Saison. Titelaspirant Mathew Scholtz (Yamaha) konnte am Sonntagsrennen nicht teilnehmen, da er sich am Samstag am Handgelenk verletzt hatte. Auch Suzuki-Pilot Richie Escalante fiel verletzungsbedingt aus.

In der Meisterschaft hat Petrucci drei Rennwochenenden vor dem Ende der Saison die Gesamtführung wieder übernommen. Der 31-jährige Italiener liegt nun 13 Punkte vor Gagne und bereits 38 Zähler vor Petersen. Die nächsten Rennen finden vom 19. bis 21. August in Pittsburgh statt.

Überschattet wurde das Wochenende in Minnesota durch den Tod von Superstock-Fahrer Scott Briody am Freitag.

Ergebnis Brainerd Rennen 1:

1. Jake Gagne, Yamaha, 18 Rdn.

2. Cameron Petersen, Yamaha, + 5,338 sec

3. Danilo Petrucci, Ducati, + 11,605

4. Mathew Scholtz, Yamaha, + 20,993

5. PJ Jacobsen, BMW, + 36,519

6. Hayden Gillim, Suzuki, + 37,728

Ergebnis Brainerd Rennen 2:

1. Danilo Petrucci, Ducati, 18 Rdn.

2. Cameron Petersen, Yamaha, + 7,156

3. PJ Jacobsen, BMW, + 17,608

4. Hayden Gillim, Suzuki, + 28,831

5. Hector Barbera, BMW, + 31,908

6. Ashton Yates, BMW, + 32,151

Stand nach 14 von 20 Rennen:

1. Petrucci, 253 Punkte

2. Gagne, 240

3. Petersen, 215

4. Scholtz, 183

5. Barbera, 133

6. Jacobsen, 118