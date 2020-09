Estland: Masken während der Rallye Pflicht

Beim Neustart der Rallye-Weltmeisterschaft mit der Premiere in Estland sind alle Besucher verpflichtet, während der gesamten Veranstaltung Schutzmasken zu tragen, das gab am Donnerstag die Organisation bekannt.

Die Organisatoren der Rallye haben dafür gesorgt, dass die Zuschauer – erlaubt sind 16.000 - mit einem Rallyepass an den erlaubten Zugängen der Prüfungen Schutzmasken erhalten, sollte der Rallyebesucher keine Maske haben. Den Besuchern der Rallye wird empfohlen, ihre eigene Maske mitzubringen, um den Zugang zu den Bereichen zu erleichtern und zu beschleunigen.

«Wenn wir gemeinsam wollen, dass die erste WM-Rallye in Estland in Anwesenheit von Zuschauern stattfindet, ist es wichtig, während der Rallye Masken zu tragen. Ich hoffe und glaube, dass alle Rallyefans ohne weitere Erklärung verstehen werden, was derzeit in Estland und auf der Welt passiert und warum es notwendig ist, Masken zu tragen. Wenn wir jetzt alle zusammenarbeiten und alle Sicherheitsanforderungen erfüllen, besteht große Hoffnung, dass Estland der ganzen Welt zeigt, wie es möglich ist, große Veranstaltungen mit Zuschauern auch in schwierigen Zeiten zu organisieren», sagte der Rallye-Direktor Urmo Aava.

Laut Tiia Luhti, Leiterin der Regionalabteilung des Gesundheitsrates, bleibt die Situation mit der Ausbreitung des Coronavirus sehr instabil. «Die obligatorische Maske ist nur eine Maßnahme, die wir alle nicht nur an diesem Wochenende bei der Rallye Estland befolgen sollten, sondern ständig bei anderen großen Versammlungen in ganz Estland. In Zusammenarbeit mit den Organisatoren der Rallye haben wir beispielsweise über den gesamten Prozess der Prävention gegen die Ausbreitung des Virus während der Rallye nachgedacht. Wir haben an Handwaschstationen gedacht, an die Anordnung der Toiletten. Es sind kleine Dinge, aber sie sind alle gut durchdacht und gemacht.»