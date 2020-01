Dakar Moto

Rallye Dakar: Edwin Straver erliegt seinen Verletzung

Der niederländische Privatfahrer Edwin Straver erlag in der Nacht zum Freitag seinen schweren Verletzungen, die er sich bei einem schrecklichen Sturz während der elften Etappe der Rallye Dakar zugezogen hatte.

Nachdem bereits der tödliche Unfall des beliebten Portugiesen Paulo Goncalves (Hero) auf der siebten Etappe der Rallye Dakar 2020 die Motorsportwelt schockierte, forderte die 42. Auflage der härtesten Rallye der Welt nun ein weiteres Todesopfer.

Der niederländische Privatfahrer Edwin Straver verstarb in der Nacht zum Freitag an den Folgen seiner schwersten Verletzungen, die er sich bei einem Höchstgeschwindigkeits-Unfall während der elften Etappe von Shubaytah nach Haradh zuzog. Der KTM-Pilot konnte von den Rettungskräften zunächst wiederbelebt werden und wurde in ein Krankenhaus in Riad transportiert.

Am Mittwoch, dem 22. Januar 2020, wurde er in eine Spezialklinik in seiner niederländischen Heimat verlegt. Dort wurden schwerste Hirnschädigungen diagnostiziert und auf Wunsch seiner Familie die künstlichen Lebenserhaltungs-Maßnahmen eingestellt. Edwin Straver verstarb im Alter von 48 Jahren.