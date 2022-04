Team Bolliger: Konstanz ist der Schlüssel zum Erfolg

Das Bolliger-Team aus der Schweiz fuhr beim Saisonstart der Endurance-WM in Le Mans ohne Fehler oder technische Probleme zum achten Gesamtrang. Konstante Leistungen aller drei Piloten war der Erfolgsbringer.

Mit Jan Bühn, Jesper Pellijeff und Nico Thöni ging das Team Bolliger Switzerland in die 45. Auflage der 24 Stunden von Le Mans. Nach Startplatz 23 war die Ausgangslage nicht ideal, doch man war sich von vornherein sicher, dass es im Rennen deutlich besser laufen wird. Die Kawasaki-Mannschaft rund um Teamchef Kevin Bolliger bewältigte das Rennen auf dem 4,185 km langen Circuit Bugatti ohne Ausreißer und am Ende wurde es Platz 8. Da einige Superstock-Teams auf den Plätzen davor lagen, gab es WM-Zähler für Position 4.

«Für uns war es ein Rennen, wo es darum ging, keine Fehler zu machen und das haben wir am Ende geschafft. Wir wussten, dass wir es über die Konstanz machen müssen», betonte Fahrer Jan Bühn im Interview nach dem Rennen bei SPEEDWEEK.com. «Platz 23 im Qualifying ist natürlich nicht das, was wir uns vorstellen. Im Rennen hat es uns dann wieder nach vorne gespült. Top-5 in der EWC ist wirklich geil. Wir sind ohne Komplikationen durchgekommen.»

Das Bolliger-Team setzt in dieser Saison das neue Modell der ZX-10R ein. Wie bewertet Bühn die Kräfteverhältnisse zwischen dem Bike der Vorsaison zu dem aktuellen Modell? «An sich, ist es ja kein komplett neues Modell. Das Bike hat eine andere Verkleidung und ein paar Kleinigkeiten sind verschieden. Im Vergleich zum vorherigen Modell ist die Maschine etwas besser, aber es ist nicht die Welt», stellte der Kronauer klar.

Bolliger liegt in der WM-Gesamtwertung auf Position 4 mit 35 WM-Punkten. Wie ist die weitere Herangehensweise für den Saisonverlauf in der EWC? «Wir sind uns bewusst, dass wir gegen die Werksteams keine Chance haben, denn die haben ganz andere Budgets. Deshalb zählt auch für die kommenden Rennen, immer konstant unterwegs zu sein.»

Ergebnis 24h Le Mans 2022:

Pos Fahrer, Motorrad Klasse Zeit/Diff. 1 Yoshimura SERT Motul (Black, Simeon, Guintoli), Suzuki GSX- R1000 EWC 840 Runden 2 YART – Yamaha Official Team EWC (Hanika, Fritz, Canepa), Yamaha YZF-R1

EWC >1 min 3 F.C.C. TSR Honda France (Hook, Rea, Di Meglio), Honda CBR1000 RR-R

EWC + 14 Runden 4 Team 18 Sapeurs Pompiers (Clere, Guittet, Steinmayr), Yamaha YZF-R1

SST + 24 Runden 5 No Limits Motor Team (Masbou, Calia, Scassa), Suzuki GSX-R1000

SST + 24 Runden 6 National Motos Honda (S. Suchet, V. Suchet, Raymond), Honda CBR1000 RR-R

SST + 25 Runden 7 Team 33 Louit April Moto (Gamarino, Saltarelli, Egea), Kawasaki ZX-10R SST + 27 Runden 8 Team Bolliger Switzerland (Bühn, Pellijeff, Töni), Kawasaki ZX-10R

EWC + 28 Runden 9 Pitlane Endurance #86 (Pellizotti, Parassol, Pak), Yamaha YZF-R1

SST + 32 Runden 10 Team LH Racing (J. Nigon, de la Vega, Robert), Yamaha YZF-R1 SST + 33 Runden 14 Team LRP Poland (Vincon, Kerschbaumer, Lewandowski), BMW S 1000 RR

EWC + 39 Runden 15 ERC Endurance Ducati (Öttl, Fores, Checa), Ducati Panigale V4R

EWC + 42 Runden 16 Energie Endurance 91 (Napoli, Mohr, P. Szkopek), Kawasaki ZX-10R

SST + 43 Runden 18 Webike SRC Kawasaki France (De Puniet, Masson, Marino), Kawasaki ZX-10R

EWC + 53 Runden 27 Team Aviobike (Gesslbauer, Dangl, Groppi), Yamaha YZF-R1

SST + 75 Runden 28 METISS (Pons, Santo Domingues, Trautmann), Metiss

EXP + 79 Runden DNF Viltais Racing Igol (Alt, Nigon, Odendaal), Yamaha YZF-R1

EWC DNF Tecmas Mersen GMC (Hedelin, Moser, Bonnot), BMW S 1000 RR

EWC DNF Wojcik Racing Team EWC (Gines, Mulhauser, Kovacs), Yamaha YZF-R1 EWC DNF Motobox Kremer Racing (Dehaye, Walchhütter, Ströhlein), Yamaha YZF-R1

EWC DNF Junior Team LMS Suzuki (Dupuy, Kemmer, Cortot), Suzuki GSX-R1000

SST DNF BMW Motorrad World Endurance (Reiterberger, Mikhalchik, Guarnoni), BMW M 1000 RR

EWC

WM-Stand nach 1 von 4 Rennen: