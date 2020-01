Formel 1

Alfa Romeo C39: Präsentation am 19. Februar

Das Alfa Romeo Racing Team wird das neue Formel-1-Auto aus Hinwil erst am 19. Februar präsentieren, kurz bevor die Vorsaison-Testfahrten auf dem Circuit de Barcelona-Catalunya beginnen.

Die Formel-1-Fahrer und ihre Fans müssen sich nur noch wenige Wochen gedulden, bevor am 19. Februar der Startschuss für die Vorsaison-Testfahrten vor den Toren der spanischen Metropole Barcelona fällt. Mehr als eine Woche davor wird bereits der erste GP-Renner präsentiert: Ferrari zeigt am 11. Februar die neue rote Göttin, mit der Sebastian Vettel und Charles Leclerc auf Punktejagd gehen werden. Der rote Renner wird im Romolo-Valli-Theater in Reggio Emilia enthüllt.

Tags darauf geht es mit dem neuen Renault von Esteban Ocon und Daniel Ricciardo weiter, der in Paris zum ersten Mal der Öffentlichkeit gezeigt wird. Am 13. Februar lässt dann auch McLaren die Hüllen fallen und präsentiert den GP-Boliden, mit dem Carlos Sainz und Lando Norris antreten werden.

Am Valentinstag gibt es für die GP-Fans gleich zwei neue Formel-1-Autos zu bestaunen: Das AlphaTauri Team (ehemals Toro Rosso) präsentiert sich in Salzburg, Mercedes absolviert mit dem neuen Silberpfeil von Champion Lewis Hamilton und Valtteri Bottas die Streckenpremiere in Silverstone, die allerdings hinter verschlossenen Türen stattfinden wird. Die Fans werden dennoch mit Material zum neuen GP-Renner aus Brackley versorgt.

Während die Weltmeister in Silverstone ausrücken, hat sich das nahe des britischen Traditionskurses beheimatete Racing Point Team für die Präsentation am 17. Februar den Hauptsitz von Sponsor BWT in Österreich gesichert. Noch später wird der neue Alfa Romeo aus Hinwil erstmals gezeigt: Kurz vor dem Start der Vorsaison-Testfahrten am 19. Februar um 8.15 Uhr wird gleich am Circuit de Barcelona-Catalunya der neue Renner für Kimi Räikkönen und Antonio Giovinazzi enthüllt.

DER FORMEL-1-KALENDER 2020

Präsentationen

11. Februar: Ferrari (Reggio Emilia)

12. Februar: Renault (Paris)

13. Februar: McLaren (Woking)

14. Februar: AlphaTauri (Salzburg), Mercedes (Silverstone)

17. Februar: Racing Point (Mondsee)

19. Februar: Alfa Romeo (Barcelona)

Wintertests

19.–21. Februar: Montmeló, Circuit de Barcelona-Catalunya/E

26.–28. Februar: Montmeló, Circuit de Barcelona-Catalunya/E



Rennen

15. März: Melbourne, Albert Park Circuit/AUS

22. März: Bahrain, Bahrain International Circuit/BRN

5. April: Hanoi, Street Circuit Hanoi/VN

19. April: Shanghai, Shanghai International Circuit/RCH

3. Mai: Zandvoort, Circuit Park Zandvoort/NL

10. Mai: Montmeló bei Barcelona, Circuit de Barcelona-Catalunya/E

24. Mai: Monte Carlo, Circuit de Monaco/MC

7. Juni Aserbaidschan, Baku City Circuit/AZ

14. Juni: Montreal, Circuit Gilles Villeneuve/CDN

28. Juni: Le Castellet, Circuit Paul Ricard/F

5. Juli: Spielberg, Red Bull Ring/A

19. Juli: Silverstone, Silverstone Circuit/GB

2. August: Mogyoród bei Budapest, Hungaroring/H

30. August: Francorchamps, Circuit de Spa-Francorchamps/B

6. September: Monza, Autodromo Nazionale/I

20. September: Singapur, Marina Bay Street Circuit/SGP

27. September: Sotschi, Sochi Autodrom/RUS

11. Oktober: Suzuka, Suzuka Circuit/J

25. Oktober: Austin, Circuit of the Americas/USA

1. November: Mexico City, Autódromo Hermanos Rodríguez/MEX

15. November: São Paulo, Autódromo José Carlos Pace/BR

29. November: Abu Dhabi, Yas Marina Circuit/UAE