Formel 1

Netflix-Doku «Drive to Survive»: 2. Staffel kommt!

Die zweite Staffel beliebte Netflix-Doku «Drive to Survive» wird noch vor dem Saisonstart zu sehen sein: Ab dem 28. Februar können die Fans noch einmal das vergangene Jahr aufleben lassen.

Die erste Staffel der Netflix-Serie «Drive to Survive», die den Zuschauern einen Blick hinter die Kulissen der Königsklasse gewährte, erhielt viel Applaus. Dank der zehnteiligen Doku konnten die GP-Zirkusdirektoren ein ganz neues Publikum für die höchste Formelsport-Serie begeistern. Deshalb wurde auch schnell beschlossen, eine zweite Staffel herauszubringen.

In dieser geht es um die Saison 2019 mit ihren ganzen Dramen und Duellen, die während des vergangenen Jahres für Unterhaltung gesorgt haben. Ob die Kontroverse um Sebastian Vettels Kanada-Strafe, das chaotische Rennen auf dem Hockenheimring oder Lewis Hamiltons Weg zum sechsten WM-Titel – die 21 WM-Läufe lieferten genug Material für die Regisseure. Und diesmal gewährten auch Ferrari und Mercedes den Netflix-Leuten Zugang.

Der Start der zweiten «Drive to Survive»-Staffel ist für den 28. Februar angekündigt. An jenem Freitag dürfen die GP-Teams mit ihren 2020er-Autos den sechsten und letzten Vorsaison-Testtag auf dem Circuit de Barcelona-Catalunya bestreiten. Die neue Saison startet am Wochenende des 15. März mit dem Australien-GP im Albert Park von Melbourne.

Wer sich nicht so lange gedulden will, kann sich auf F1 TV auch die fünfteilige Doku «F2: Chasing the Dream» zu Gemüte führen. Darin geht es um die höchste Formelsport-Nachwuchsklasse, die gerne als Vorzimmer der F1 beschrieben wird.

DER FORMEL-1-KALENDER 2020

Präsentationen

11. Februar: Ferrari (Maranello)

12. Februar: Renault (Paris)

13. Februar: McLaren (Woking)

14. Februar: AlphaTauri (Salzburg), Mercedes (Silverstone)

17. Februar: Racing Point (Mondsee)

Wintertests

19.–21. Februar: Montmeló, Circuit de Barcelona-Catalunya/E

26.–28. Februar: Montmeló, Circuit de Barcelona-Catalunya/E

Rennen

15. März: Melbourne, Albert Park Circuit/AUS

22. März: Bahrain, Bahrain International Circuit/BRN

5. April: Hanoi, Street Circuit Hanoi/VN

19. April: Shanghai, Shanghai International Circuit/RCH

3. Mai: Zandvoort, Circuit Park Zandvoort/NL

10. Mai: Montmeló bei Barcelona, Circuit de Barcelona-Catalunya/E

24. Mai: Monte Carlo, Circuit de Monaco/MC

7. Juni Aserbaidschan, Baku City Circuit/AZ

14. Juni: Montreal, Circuit Gilles Villeneuve/CDN

28. Juni: Le Castellet, Circuit Paul Ricard/F

5. Juli: Spielberg, Red Bull Ring/A

19. Juli: Silverstone, Silverstone Circuit/GB

2. August: Mogyoród bei Budapest, Hungaroring/H

30. August: Francorchamps, Circuit de Spa-Francorchamps/B

6. September: Monza, Autodromo Nazionale/I

20. September: Singapur, Marina Bay Street Circuit/SGP

27. September: Sotschi, Sochi Autodrom/RUS

11. Oktober: Suzuka, Suzuka Circuit/J

25. Oktober: Austin, Circuit of the Americas/USA

1. November: Mexico City, Autódromo Hermanos Rodríguez/MEX

15. November: São Paulo, Autódromo José Carlos Pace/BR

29. November: Abu Dhabi, Yas Marina Circuit/UAE