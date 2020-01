Formel 1

Formel 1: Falscher Termin für die Jubiläumsfeier?

Die Formel-1-Verantwortlichen wollen zwischen dem Rennen in Barcelona und dem WM-Lauf von Monaco in London eine Feier zum 70-jährigen WM-Jubiläum durchführen. Doch die Teams äussern wegen des Termins Bedenken.

Seit Liberty Media das Zepter im WM-Zirkus übernommen hat, organisieren die Machthaber der Königsklasse in unterschiedlichen Städten Fan-Feste, um die Öffentlichkeit für die GP-Stars und ihre Renner zu begeistern. Auch in diesem Jahr stehen bereits drei Termine und Städte fest, in denen sich die Formel 1 selbst feiert.

In der Woche nach dem Bahrain-GP soll das erste Fan-Festival in Kyalami, Südafrika über die Bühne gehen. Ausserdem planen die F1-Verantwortlichen am 16. Mai eine Veranstaltung in London zum 70-jährigen WM-Jubiläum. Danach steht ein Besuch in New York auf dem Programm, doch der Termin dafür steht noch nicht fest.

Das Datum für die Jubiläumsparty in London wählten die Formel-1-Entscheidungsträger, um möglichst nah am Termin des ersten WM-Rennens zu sein, das am 13. Mai 1950 in Silverstone stattgefunden hat. Und zum grossen Fest wünschen sie sich die Teilnahme aller GP-Rennställe. Dies könnte sich aber als schwierig erweisen, denn im Mai müssen die Teams und Fahrer bereits drei WM-Läufe bewältigen.

Am 3. Mai sind die GP-Stars in Zandvoort unterwegs, sieben Tage später steht das Rennen auf dem Circuit de Barcelona-Catalunya auf dem Programm und am 24. Mai findet der GP-Klassiker von Monte Carlo statt. Deshalb äusserten die Teamchefs beim jüngsten Treffen der Promoter-Arbeitsgruppe auch Bedenken, wie Racefans.net berichtet.

DER FORMEL-1-KALENDER 2020

Präsentationen

11. Februar: Ferrari (Reggio Emilia)

12. Februar: Renault (Paris)

13. Februar: McLaren (Woking)

14. Februar: AlphaTauri (Salzburg), Mercedes (Silverstone)

17. Februar: Racing Point (Mondsee)

19. Februar: Alfa Romeo (Barcelona)

Wintertests

19.–21. Februar: Montmeló, Circuit de Barcelona-Catalunya/E

26.–28. Februar: Montmeló, Circuit de Barcelona-Catalunya/E



Rennen

15. März: Melbourne, Albert Park Circuit/AUS

22. März: Bahrain, Bahrain International Circuit/BRN

5. April: Hanoi, Street Circuit Hanoi/VN

19. April: Shanghai, Shanghai International Circuit/RCH

3. Mai: Zandvoort, Circuit Park Zandvoort/NL

10. Mai: Montmeló bei Barcelona, Circuit de Barcelona-Catalunya/E

24. Mai: Monte Carlo, Circuit de Monaco/MC

7. Juni Aserbaidschan, Baku City Circuit/AZ

14. Juni: Montreal, Circuit Gilles Villeneuve/CDN

28. Juni: Le Castellet, Circuit Paul Ricard/F

5. Juli: Spielberg, Red Bull Ring/A

19. Juli: Silverstone, Silverstone Circuit/GB

2. August: Mogyoród bei Budapest, Hungaroring/H

30. August: Francorchamps, Circuit de Spa-Francorchamps/B

6. September: Monza, Autodromo Nazionale/I

20. September: Singapur, Marina Bay Street Circuit/SGP

27. September: Sotschi, Sochi Autodrom/RUS

11. Oktober: Suzuka, Suzuka Circuit/J

25. Oktober: Austin, Circuit of the Americas/USA

1. November: Mexico City, Autódromo Hermanos Rodríguez/MEX

15. November: São Paulo, Autódromo José Carlos Pace/BR

29. November: Abu Dhabi, Yas Marina Circuit/UAE