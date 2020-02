Formel 1

Franz Tost: «22 Rennen sind das absolute Limit»

Trotz Rekord-WM-Kalender: AlphaTauri-Teamchef Franz Tost hat die Arbeitsstrukturen in der Red Bull-Nachwuchsschmiede nicht verändert. Trotzdem warnt er: Bei mehr als 22 Rennen wären Massnahmen unumgänglich.

In diesem Jahr geht die Formel-1-WM erstmals in der Geschichte des Sports über 22 Runden und damit steigt die ohnehin schon hohe Arbeitsbelastung für die Teammitglieder weiter an. Doch trotz des Rekord-Kalenders bleibt beim Rennstall von Franz Tost vorerst alles beim Alten.

Der Teamchef der Nachwuchstruppe AlphaTauri (bisher: Toro Rosso) bestätigte im Racer-Interview: «Wir haben keine Änderungen beim Personal vorgenommen, denn es ist nur ein Rennen mehr als im vergangenen Jahr.»

«Der Zeitrahmen bleibt nahezu unverändert, im vergangenen Jahr starteten wir am 17. März in die Saison, die bis zum 1. Dezember dauerte und in diesem Jahr werden wir am 15. März beginnen und das Finale geht am 29. November über die Bühne, das ist kein grosser Unterschied», erklärte der Tiroler.

«Es ist ein Rennen mehr, das wir bewältigen müssen, aber deshalb müssen wir noch keine Leute im Rotationssystem entlasten», fügte Tost an, stellte aber auch klar: «Ich denke, 22 Rennen sind das absolute Limit. Wenn wir in Zukunft mehr Rennen veranstalten werden, dann müssen wir die Mechaniker und Ingenieure rotieren lassen, sonst wird die Belastung zu hoch.»

Die Formel-1-Termine 2020

Präsentationen

11. Februar: Ferrari (Reggio Emilia)

12. Februar: Renault (Paris)

13. Februar: McLaren (Woking)

14. Februar: AlphaTauri (Salzburg)

14. Februar: Mercedes (Silverstone)

17. Februar: Racing Point (Mondsee)

17. Februar: Williams (online)

19. Februar: Alfa Romeo Sauber (Barcelona)

19. Februar: Haas (Barcelona)

Noch ohne Termin: Red Bull Racing und Williams



Wintertests

19.–21. Februar: Montmeló, Circuit de Barcelona-Catalunya/E

26.–28. Februar: Montmeló, Circuit de Barcelona-Catalunya/E



Rennen

15. März: Melbourne, Albert Park Circuit/AUS

22. März: Bahrain, Bahrain International Circuit/BRN

5. April: Hanoi, Street Circuit Hanoi/VN

19. April: Shanghai, Shanghai International Circuit/RCH

3. Mai: Zandvoort, Circuit Park Zandvoort/NL

10. Mai: Montmeló bei Barcelona, Circuit de Barcelona-Catalunya/E

24. Mai: Monte Carlo, Circuit de Monaco/MC

7. Juni Aserbaidschan, Baku City Circuit/AZ

14. Juni: Montreal, Circuit Gilles Villeneuve/CDN

28. Juni: Le Castellet, Circuit Paul Ricard/F

5. Juli: Spielberg, Red Bull Ring/A

19. Juli: Silverstone, Silverstone Circuit/GB

2. August: Mogyoród bei Budapest, Hungaroring/H

30. August: Francorchamps, Circuit de Spa-Francorchamps/B

6. September: Monza, Autodromo Nazionale/I

20. September: Singapur, Marina Bay Street Circuit/SGP

27. September: Sotschi, Sochi Autodrom/RUS

11. Oktober: Suzuka, Suzuka Circuit/J

25. Oktober: Austin, Circuit of the Americas/USA

1. November: Mexico City, Autódromo Hermanos Rodríguez/MEX

15. November: São Paulo, Autódromo José Carlos Pace/BR

29. November: Abu Dhabi, Yas Marina Circuit/UAE