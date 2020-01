Formel 1

Williams: Auto am 17. Februar, Enthüllung im Internet

​Der 2020er Rennwagen des Traditionsrennstalls Williams wird am 17. Februar gezeigt, die Präsentation des Modells Williams FW43-Mercedes findet ausschliesslich über die sozialen Netzwerke statt.

Nun steht auch fest, wann das englische Traditionsteam Williams sein neues Auto präsentiert – am 17. Februar. Der Rennstall von Frank Williams wird dies nicht im Rahmen einer klassischen Präsentation tun, sondern den Wagen auf den sozialen Netzwerken digital zeigen, zwei Tage vor Beginn der Wintertests.

Der Renner von Mercedes-Zögling George Russell und Formel-2-Aufsteiger Nicholas Latifi soll den dritterfolgreichsten GP-Rennstall (nach Ferrari und McLaren) vom Tabellenschluss wegbringen. Williams hat 2018 und 2019 das schlechteste Auto im Feld. Vor einem Jahr war das Team mit dem Aufbau des Wagens in Verzug und verpasste die ersten beiden Tage der Probefahrten in Spanien. In der ganzen Saison konnte Williams nur einen Punkt einfahren – dank Robert Kubica im Chaos-GP von Hockenheim.

Technikchef und Rennstall-Teilhaber Paddy Lowe musste im Frühling seinen Posten räumen, Williams hat seither auf vielen weiteren Stellen umgebaut. Vor kurzem ist David Worner als Chefdesigner verpflichtet worden (von Red Bull Racing kommend), dazu Jonathan Carter als seine rechte Hand, er hatte zuvor bei Renault gearbeitet.

Williams wird auch 2020 mit ROKIT als Titelsponsor auftreten, der langjährige Partner Unilever (mit den Marken Rexona und Sure) hat sich hingegen verabschiedet.



Damit stehen die Präsentationstermine von neun Teams fest, nur Red Bull Racing-Honda fehlt noch.





Die Formel-1-Termine 2020

Präsentationen

11. Februar: Ferrari (Reggio Emilia)

12. Februar: Renault (Paris)

13. Februar: McLaren (Woking)

14. Februar: AlphaTauri (Salzburg)

14. Februar: Mercedes (Silverstone)

17. Februar: Racing Point (Mondsee)

17. Februar: Williams (online)

19. Februar: Alfa Romeo Sauber (Barcelona)

19. Februar: Haas (Barcelona)

Wintertests

19.–21. Februar: Montmeló, Circuit de Barcelona-Catalunya/E

26.–28. Februar: Montmeló, Circuit de Barcelona-Catalunya/E



Rennen

15. März: Melbourne, Albert Park Circuit/AUS

22. März: Bahrain, Bahrain International Circuit/BRN

5. April: Hanoi, Street Circuit Hanoi/VN

19. April: Shanghai, Shanghai International Circuit/RCH

3. Mai: Zandvoort, Circuit Park Zandvoort/NL

10. Mai: Montmeló bei Barcelona, Circuit de Barcelona-Catalunya/E

24. Mai: Monte Carlo, Circuit de Monaco/MC

7. Juni Aserbaidschan, Baku City Circuit/AZ

14. Juni: Montreal, Circuit Gilles Villeneuve/CDN

28. Juni: Le Castellet, Circuit Paul Ricard/F

5. Juli: Spielberg, Red Bull Ring/A

19. Juli: Silverstone, Silverstone Circuit/GB

2. August: Mogyoród bei Budapest, Hungaroring/H

30. August: Francorchamps, Circuit de Spa-Francorchamps/B

6. September: Monza, Autodromo Nazionale/I

20. September: Singapur, Marina Bay Street Circuit/SGP

27. September: Sotschi, Sochi Autodrom/RUS

11. Oktober: Suzuka, Suzuka Circuit/J

25. Oktober: Austin, Circuit of the Americas/USA

1. November: Mexico City, Autódromo Hermanos Rodríguez/MEX

15. November: São Paulo, Autódromo José Carlos Pace/BR

29. November: Abu Dhabi, Yas Marina Circuit/UAE