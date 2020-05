Monte Carlo 2021: Drei Rennen in einem Monat!

2021 will Monaco die Rennwelt wieder zu Gast haben

​Am 19. März zog der Automobilklub von Monaco die Reissleine: Er war der erste GP-Veranstalter, der in der Coronakrise sein Rennen absagte, nicht aufschob. Dafür starten die Monegassen 2021 mit drei Rennen durch!

Am 19. März 2020 war es so weit: Der Automobilklub von Monaco wurde zum ersten Grand-Prix-Veranstalter, der nicht von einer Verschiebung des eigenen WM-Laufs sprach, sondern von einer Absage. Die Aufbauarbeiten in Monte Carlo wurden mit sofortiger Wirkung eingestellt, es handelte sich ohnehin um die letzte Baustelle im Fürstentum, auf welcher noch gearbeitet wurde.

Dass ein Grand Prix von Monaco nachgeholt würde, konnte sich keiner vorstellen. Die Infrastruktur fürs Rennen beeinträchtigt alles, Verkehr, Geschäftsleben, im Kleinstaat gilt wie in Melbourne – die Anlagen für einen Grand Prix kann man nicht einfach monatelang stehenlassen.

Um genau zu sein, mussten die Monegassen zwei Grands Prix absagen: den Formel-1-WM-Lauf und den beliebten historischen Grand Prix. Seit 2015 wechselte der Automobiklub von Monaco (ACM) überdies ab zwischen Formel 1 und Formel E. Für die historischen Renner wurde die gleiche Anlage benützt wie für die Formel 1.

Nun wird alles zusammenkommen: Denn 2021 finden gleich drei Rennen statt – der prestigeträchtigste aller WM-Läufe, ein Rennen in der Formel E, und die Historischen.



Die Monegassen bestätigen: Der Grand Prix de Monaco Historique ist auf 23.–25. April 2021 vorgesehen, das Formel-E-Rennen findet dann zwei Wochen später statt, am 8. Mai. Als Krönung folgt, wie immer gegen Ende Mai, der Formel-1-WM-Lauf, dieses Wochenende ist für 20.–23. Mai geplant.



Christian Tornatore, der Generalbeauftragte des ACM: «Zum ersten Mal überhaupt veranstalten wir drei Rennen innerhalb eines Monats. Die Logistik wird kompliziert sein, wir werden das aber lösen. Um alles zu stemmen, werden wir mit dem Aufbau zwei Wochen früher als sonst beginnen, also schon Ende Februar und nicht Mitte März.»



Die Monegassen bestätigten auch, dass die Freunde für historischen Sport 2022 von 13.–15. Mai auf ihre Kosten kommen werden. Wenn wir die übliche Pause zwischen den alten und modernen Autos beachten, dürfte das GP-Wochenende 2022 dann von 26.–29. Mai stattfinden.