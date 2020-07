Grand Prix der Steiermark: Wichtigste Sendezeiten

​Eine Woche nach dem Grossen Preis von Österreich auf dem Red Bull findet gleichenorts der zweite WM-Lauf statt, aber dieses Mal unter der Bezeichnung Grand Prix der Steiermark. Hier die wichtigsten Sendezeiten.

Die Formel 1 in Zeiten von Corona bietet eine Premiere nach der anderen: Der Red Bull Ring wurde zur 14. Strecke in 70 Jahren Königsklasse, auf welcher ein Formel-1-Saisonbeginn stattgefunden hat. Die anderen 13 Austragungsorte: Melbourne (22 Mal), Buenos Aires (15), Kyalami (8), Rio (7), Monte Carlo (5), Interlagos (3), Bremgarten, Phoenix und Sakhir (alle 2) sowie East London, Long Beach, Silverstone und Zandvoort (alle 1).

Noch nie begann eine Saison so spät: Der Österreich-GP 2020 vom 5. Juli hat den bisherigen Rekord von Bremgarten 1951 gebrochen, damals wurde am 27. Mai gefahren. Und natürlich ist Österreich 2020 auch das erste Geisterrennen der Formel-1-Historie.

Nun folgen die nächsten zwei Premieren: Noch nie gab es auf der gleichen Strecke zwei WM-Läufe innerhalb von acht Tagen, und erstmals heisst ein Rennen der Königsklasse «Grand Prix der Steiermark».

Formel-1-WM-Läufe ohne Landesbezeichnung im Titel, das ist gar nicht so selten. Ein solches Rennen haben wir seit mehr als zehn Jahren, wie unsere Liste zeigt.



Grand Prix von Abu Dhabi in den Vereinigten Arabischen Emiraten (seit 2009).



Caesars Palace Grand Prix (1981 und 1982 in Las Vegas/USA).



Dallas Grand Prix in den USA (1984).



Grand Prix von Europa (in den 50er Jahren als zusätzliches Prädikat verliehen, ab 1983 als eigenständiger WM-Lauf auf ganz verschiedenen Strecken – Brands Hatch, Baku, Donington Park, Jerez, Valencia und auf dem Nürburgring).



Pacific Grand Prix (in Aida/Japan 1994 und 1995).



Pescara Grand Prix (1957 in Italien).



Nach dem spektakulären Saisonstart am 5. Juli wird es spannend sein zu sehen, wie sich die Rennställe unmittelbar folgend auf der gleichen Strecke schlagen. Damit Sie nichts von der ganzen Action aus der Steiermark verpassen, haben wir für Sie die wichtigsten Sendetermine zusammengefasst.





Steiermark-GP 2020 im Fernsehen

Freitag, 10. Juli

9.00: Sky Sport 1 – GP Österreich Wiederholung

10.40: ORF 1 – F1 News

10.55: ORF 1 – Beginn Berichterstattung 1. Freies Training

10.55: Sky Sport 1 – Beginn Berichterstattung 1. Freies Training

11.00–12.30: 1. Freies Training

13.45: Sky Sport 1 – Pressekonferenz Teamchefs

14.30: ORF 1 – F1 News

14.55: n-tv – Beginn Berichterstattung 2. Freies Training

14.55: ORF 1 – Beginn Berichterstattung 2. Freies Training

14.55: Sky Sport 1 – Beginn Berichterstattung 2. Freies Training

15.00–16.30: 2. Freies Training

17.35: Sky Sport 1 – 2. Freies Training Wiederholung



Samstag, 11. Juli

1.00: Sky Sport 2 – 1. Freies Training Wiederholung

2.30: Sky Sport 2 – 2. Freies Training Wiederholung

6.50: Sky Sport 1 – 1. Freies Training Wiederholung

8.20: Sky Sport 1 – 2. Freies Training Wiederholung

11.20: ORF 1 – F1 News

11.55: ORF 1 – Beginn Berichterstattung 3. Freies Training

11.55: Sky Sport 2 – Beginn Berichterstattung 3. Freies Training

12.00–13.00: 3. Freies Training

13.15: ORF 1 – 50 Jahre Grand Prix Geschichte in Spielberg

13.45: Sky Sport 2 – 3. Freies Training Wiederholung

14.00: RTL – Freies Training Highlights

14.20: ORF 1 – F1-News

14.45: RTL – Beginn Berichterstattung Qualifying

14.45: Sky Sport 2 – Beginn Berichterstattung Qualifying

14.55: SRF2 – Beginn Berichterstattung Qualifying

14.55: ORF 1 – Beginn Berichterstattung Qualifying

15.00–16.00: Qualifying

16.15: Sky Sport 2 – Pressekonferenz

18.50: Sky Sport 2 – Qualifying Wiederholung

23.00: Sky Sport 2 – Qualifying Wiederholung



Sonntag, 12. Juli

0.00: Sky Sport 2 – 3. Freies Training Wiederholung

4.00: Sky Sport 2 – 3. Freies Training Wiederholung

8.40: Sky Sport 2 – Qualifying Wiederholung

13.05: ORF 1 – 70 Jahre Formel 1

13.50: ORF 1 – F1-News

14.00: RTL – Countdown zum Rennen

14.00: Sky Sport 2 – Vorberichte zum Rennen

14.30: SRF2 – Vorberichte, gleich anschliessend Rennen

14.35: ORF 1 – Vorberichte, gleich anschliessend Rennen

15.00: RTL – Beginn Berichterstattung zum GP Steiermark

15.05: Sky Sport 2 – Beginn Berichterstattung zum GP Steiermark

15.10: Rennstart

16.45: Sky Sport 2 – Analysen und Interviews

16.45: RTL – Siegerehrung und Highlights

16.50: ORF 1 – Analyse

17.15: Sky Sport 2 – Pressekonferenz

18.00: Sky Sport 2 – GP Steiermark Wiederholung