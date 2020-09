Rennstrategie Italien-GP: Toller Kampf im Mittelfeld

​Reifenverschleiss und Pistencharakteristik diktieren das Vorgehen im Italien-GP: Der schnellste Weg ins Ziel wird eine Einstopptaktik sein, strategische Geniestreiche sind beim Rennen in Monza schwierig.

Beim Feier-GP der Formel 1 zu siebzig Jahren Königsklasse in Silverstone zeigte Red Bull Racing einen Geniestreich: Dank einer meisterhaften Reifenstrategie, makellos umgesetzt von Max Verstappen, wurde widerlegt, dass Mercedes 2020 unschlagbar sei. Vor dem Italien-GP in Monza ist der strategische Spielraum jedoch eng.

Alle Fahrer aus den ersten Zehn gehen mit den weichen Reifen in den achten WM-Lauf des Jahres. Gemäss Pirelli-Rennchef Mario Isola besteht die schnellste Rennstrategie aus einem Einstopper – Start auf der rot markierten, weichen Mischung, Wechsel nach etwas mehr als 20 Runden auf die mittelharten Walzen (gelb markiert) und damit ab ins Ziel (Renndistanz 53 Runden). Ebenfalls möglich, aber weniger schnell: Start auf weich, dann Wechsel auf den harten Pirelli (weiss markiert).

Entscheidend wird einmal mehr auch das Reifen-Management sein – wie gut es die Fahrer schaffen, ihre Walzen im besten Betriebsfenster zu halten; besonders dann, wenn Luftturbulenzen das Haushalten mit den Reifen erschweren. Eine Chance, um Ränge gutzumachen: Einen Gegner unterschneiden – also früher für frische Reifen an die Box kommen und dann mit schnellen Runden so viel Zeit gewinnen, dass der Gegner nach dessen Stopp hinten liegt.

Was den rohen Speed angeht, werden die Mercedes-Fahrer Lewis Hamilton und Valtteri Bottas bei normalem Rennverlauf kaum zu schlagen sein. Das Rennen um Rang 3 hingegen ist völlig offen – Carlos Sainz (McLaren), Sergio Pérez (Racing Point) und Max Verstappen (Red Bull Racing-Honda) haben in den Trainings gezeigt, dass ihre Fahrzeuge ungefähr gleich schnell sind, mit leichten Vorteilen für den Niederländer Verstappen im Renntrimm.





Qualifying, Italien

1. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 1:18,887 min

2. Valtteri Bottas (FIN), Mercedes, +0,069 sec

3. Carlos Sainz (E), McLaren, +0,808

4. Sergio Pérez (MEX), Racing Point, +0,833

5. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +0,908

6. Lando Norris (GB), McLaren, +0,933

7. Daniel Ricciardo (AUS), Renault, +0,977

8. Lance Stroll (CDN), Racing Point, +1,162

9. Alex Albon (T), Red Bull Racing, +1,203

10. Pierre Gasly (F), AlphaTauri, +1,290

11. Daniil Kvyat (RUS), AlphaTauri, +1,282

12. Esteban Ocon (F), Renault, +1,347

13. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +1,386

14. Kimi Räikkönen (FIN), Alfa Romeo, +2,039

15. Kevin Magnussen (DK), Haas, +2,686

16. Romain Grosjean (F), Haas, +2,252

17. Sebastian Vettel (D), Ferrari, +2,264

18. Antonio Giovinazzi (I), Alfa Romeo, +2,319

19. George Russell (GB), Williams, +2,700

20. Nicholas Latifi (CDN), Williams, +2,830





WM-Stand Fahrer nach 7 von 17 Rennen

1. Hamilton 157 Punkte

2. Verstappen 110

3. Bottas 107

4. Albon 48

5. Leclerc 45

6. Norris 45

7. Stroll 42

8. Ricciardo 33

9. Pérez 33

10. Ocon 26

11. Sainz 23

12. Gasly 18

13. Vettel 16

14. Nico Hülkenberg (D) 6

15. Giovinazzi 2

16. Kvyat 2

17. Magnussen 1

18. Räikkönen 0

19. Latifi 0

20. Russell 0

21. Grosjean 0



Marken

1. Mercedes 264

2. Red Bull Racing 158

3. McLaren 68

4. Racing Point 66 (81)*

5. Ferrari 61

6. Renault 59

7. AlphaTauri 20

8. Alfa Romeo 2

9. Haas 1

10. Williams 0



* 15 Punkte Abzug wegen Einsatzes illegal kopierter Bremsbelüfung