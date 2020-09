Valtteri Bottas (Mercedes): «Ich verstehe das nicht»

​Der Finne Valtteri Bottas erzielt im Qualifying zum Russland-GP auf dem Olympia-Gelände Startplatz 3. Der Mercedes-Pilot sagt: «Ich verstehe nicht ganz, wieso ich im letzten Quali-Teil nicht zulegen konnte.»

Valtteri Bottas scheint gegen Lewis Hamilton einfach kein Rezept zu finden. Der Finne hatte am Freitag zwei Mal Bestzeit gefahren, ebenso im ersten Quali-Segment, im zweiten Teil des Abschlusstrainings war er hinter Daniel Ricciardo Zweitschnellster, aber zum Schluss verlor er mehr als sechs Zehntelsekunden auf Lewis Hamilton und musste sich sogar um zwei Wimpernschläge gegen Max Verstappen geschlagen geben – Startplatz 3.

Der 31-Jährige sagt: «Ich verstehe nicht ganz, wieso ich im letzten Quali-Teil nicht zulegen konnte. Das ganze Wochenende war alles so gut gelaufen, ich fühlte mich auch in den Quali-Teilen 1 und 2 sehr wohl im Wagen. Im letzten Teil des Abschlusstrainings konnte ich zwar nochmals zulegen, aber meine Gegner fanden mehr Zeit. Das ist für mich unerklärlich.»

«Ich weiss, dass in Sotschi wirklich alles passen muss, um eine ideale Zeit zu fahren. Die Reifen reagieren noch empfindlicher als sonst. Mit dem ersten Reifensatz in Quali 3 waren die Reifen zu wenig aufgewärmt, der Wagen entglitt mir im ersten Teil der Runde zwei Mal fast aus der Kontrolle. Mit dem zweiten Reifensatz lief es besser, aber mir ist schleierhaft, wie ich so viel Zeit auf Lewis verlieren konnte.»

«Im Moment tröstet mich nur der Gedanke, dass Startplatz 3 in Sotschi eine gute Ausgangslage ist.» Zur Erinnerung: Bottas ist 2017 hier vom dritten Startplatz losgefahren und hat gewonnen, und Mick Schumacher hat an diesem Wochenende das gleiche Kunststück in der Formel 2 gezeigt, einige Stunden vor dem Abschlusstraining der Formel 1.

Bottas weiter: «Ich weiss auch, dass ich mit den mittelharten Pirelli die beste Mischung fürs Rennen habe, das wird im ersten Teil des Grand Prix gegenüber allen Piloten mit den weichen Walzen ein Vorteil sein.» Also vor allem gegen Pole-Mann Lewis Hamilton, der auf weichen Pirelli losfahren muss.



Bottas weiter: «Das Auto fühlte sich gut ab, der Speed war da, aber eben zum Schluss nicht genug. Das ist mir umso mehr ein Rätsel, weil ich bis auf einen klitzekleinen Fehler in der zweiten Kurve eine gute Runde gefahren hatte. In Quali 2 hatte ich vom Wagen mehr Haftung gespürt als im letzten Teil des Abschlusstrainings, ich begreife es nicht.»





Qualifying, Sotschi

1. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 1:31,304 min

2. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +0,563 sec

3. Valtteri Bottas (FIN), Mercedes, +0,652

5. Sergio Pérez (MEX), Racing Point, +1,013

4. Daniel Ricciardo (AUS), Renault, +1,060

6. Carlos Sainz (E), McLaren, +1,246

7. Esteban Ocon (F), Renault, +1,320

8. Lando Norris (GB), McLaren, +1,543

9. Pierre Gasly (F), AlphaTauri, +1,696

10. Alex Albon (T), Red Bull Racing, +1,704

11. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +1,935

12. Daniil Kvyat (RUS), AlphaTauri, +1,945

13. Lance Stroll (CDN), Racing Point, +2,060

14. George Russell (GB), Williams, +2,279

15. Sebastian Vettel (D), Ferrari, +2,305

16. Romain Grosjean (F), Haas, +3,288

17. Antonio Giovinazzi (I), Alfa Romeo, +3,290

18. Kevin Magnussen (DK), Haas, +3,377

19. Nicholas Latifi (CDN), Williams, +3,762

20. Kimi Räikkönen (FIN), Alfa Romeo, +3,963