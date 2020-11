Romain Grosjean: Noch eine Nacht im Krankenhaus

Nach seinem Feuerunfall im Bahrain-GP hat Romain Grosjean die Nacht im Militär-Krankenhaus von Manama gut überstanden. Der Genfer darf voraussichtlich am morgigen Dienstag wieder nach Hause.

Im wohl drittletzten GP-Einsatz seiner Karriere hat Romain Grosjean einen heftigen Unfall relativ glimpflich überstanden. Der Haas-Pilot krachte ausgangs der dritten Kurve in die Leitplanken, sein Auto wurde auseinandergerissen und verwandelte sich in einen Feuerball. Der Genfer konnte sich dennoch selbst aus dem Inferno befreien und kam mit Verbrennungen an beiden Handrücken sehr glimpflich davon.

Die zunächst befürchteten Knochenbrüche konnten nach den Röntgenaufnahmen ausgeschlossen werden. Noch in der Nacht des Rennsonntags gab Grosjean selbst Entwarnung und erklärte in den sozialen Medien: «Hallo zusammen, ich wollte nur sagen, dass ich mehr oder weniger okay bin.» Un er verpasste es auch nicht, sich bei seinen Rettern, dem medizinischen Personal an der Strecke und im Krankenhaus, sowie bei den Fans für die Anteilnahme zu bedanken.

Schon zuvor hatte Haas-Teamchef Günther Steiner offenbart: «Ich habe soeben mit ihm telefoniert und er ist in einem guten mentalen Zustand, es geht im gut. Er bleibt nun über Nacht im Krankenhaus, weil sie ihn weiter beobachten wollen. Aber er hat mir gesagt, dass es ihm gut geht und er hat sich offenbar auch nichts gebrochen.»

Am heutigen Montag stattete der Südtiroler seinem Schützling einen Besuch am Krankenbett ab, wie das Team soeben bestätigte. Grosjean habe die Nacht gut überstanden und die Behandlung der Verbrennungen an beiden Handrücken verlaufe gut, heisst es in der entsprechenden Mitteilung. Ausserdem verriet der US-Rennstall, dass der 34-Jährige aller Voraussicht nach am morgigen Dienstag entlassen wird.

Bahrain-GP, Sakhir

1. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 1:34:01,829h

2. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +1,254 sec

3. Alex Albon (T), Red Bull Racing, +8,005

4. Lando Norris (GB), McLaren, +11,337

5. Carlos Sainz (E), McLaren, +11,787

6. Pierre Gasly (F), AlphaTauri, +11,942

7. Daniel Ricciardo (AUS), Renault, +19,368

8. Valtteri Bottas (FIN), Mercedes, +19,680

9. Esteban Ocon (F), Renault, +22,803

10. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +1 Runde

11. Daniil Kvyat (RUS), AlphaTauri, +1 Runde

12. George Russell (GB), Williams, +1 Runde

13. Sebastian Vettel (D), Ferrari, +1 Runde

14. Nicholas Latifi (CDN), Williams, +1 Runde

15. Kimi Räikkönen (FIN), Alfa Romeo, +1 Runde

16. Antonio Giovinazzi (I), Alfa Romeo, +1 Runde

17. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1 Runde

Out

Sergio Pérez (MEX), Racing Point, Motorschaden

Romain Grosjean (F), Haas, Crash

Lance Stroll (CDN), Racing Point, Crash

WM-Stand Fahrer nach 15 von 17 Rennen

Fahrer

1. Hamilton 332 Punkte

2. Bottas 201

3. Verstappen 189

4. Ricciardo 102

5. Pérez 100

6. Leclerc 98

7. Norris 86

8. Sainz 85

9. Albon 85

10. Gasly 71

11. Stroll 59

12. Ocon 42

13. Vettel 33

14. Kvyat 26

15. Nico Hülkenberg (D) 10

16. Räikkönen 4

17. Giovinazzi 4

18. Grosjean 2

19. Magnussen 1

20. Latifi 0

21. Russell 0

Marken

1. Mercedes 533

2. Red Bull Racing 274

3. McLaren 171

4. Racing Point 154

5. Renault 144

6. Ferrari 131

7. AlphaTauri 97

8. Alfa Romeo 8

9. Haas 3

10. Williams 0