GP-Sieger Juan Pablo Montoya: Rückkehr zu McLaren 10.12.2020 - 08:31 Von Rob La Salle

Formel 1 © LAT Juan Pablo Montoya

​Juan Pablo Montoya kehrt in den Schoss der McLaren-Familie zurück, für das er 2005 und 2006 in der Formel 1 am Start war. Der 45jährige Kolumbianer tritt für McLaren 2021 beim Indy 500 an.