GP-Autos 2021: Erst Alpine F1, dann Aston Martin

So sieht die Winterlackierung von Alpine F1 aus

Vor knapp zwei Wochen bestätigte das Weltmeister-Team von Mercedes den Präsentationstermin für den W12. Gleichentags will auch Alpine F1 die Hüllen fallen lassen, einen Tag später präsentiert Aston Martin das neue Auto.

Den 2. März sollten sich die Formel-1-Fans dick in ihrem Kalender anstreichen, denn dann werden gleich zwei der zehn GP-Renner für die Saison 2021 enthüllt. Einerseits präsentiert Mercedes den Mercedes W12, mit dem Champion Lewis Hamilton und Valtteri Bottas auf die Strecke gehen werden. Andererseits lässt auch das Alpine F1 Team die Hüllen fallen und zeigt den neuen Dienstwagen von Fernando Alonso und Esteban Ocon.

Beide Rennställe setzen wie schon das McLaren-Team, das am gestrigen Montagabend den Anfang gemacht hat, auf eine virtuelle Präsentation. Der Zeitpunkt für die Enthüllung steht bei Alpine F1 schon fest: Die Veranstaltung beginnt um 16 Uhr MEZ. Neben der Präsentation des A521, wie der Renner aus Enstone heisst, wird auch die strategische Ausrichtung des Teams umrissen.

Nur einen Tag später präsentiert Aston Martin den neuen Renner aus Silverstone. Das Team, das zuletzt als Racing Point an den Start gegangen war und 2021 mit Sebastian Vettel und Lance Stroll an der Formel-1-WM teilnimmt, enthüllt das Auto am 3. März um 16 Uhr MEZ .

Noch vor dem 2. März werden die GP-Renner von AlphaTauri (19. Februar) und Alfa Romeo Racing (22. Februar) zum ersten Mal gezeigt. Die Ferrari-Fans müssen sich etwas länger gedulden. Am 26. Februar wird das Team präsentiert, das Auto soll dann am 10. März gezeigt werden. Fünf Tage zuvor lässt Williams die Hüllen fallen.

Die Vorsaison-Testfahrten in Bahrain beginnen am 12. März auf dem Bahrain International Circuit, auf dem am 28. März auch das erste Rennen der Saison 2021 über die Bühne gehen wird. Die Präsentationstermine von Red Bull Racing und Haas sind noch nicht bekannt.

Provisorischer Formel-1-Kalender 2021

Präsentationen

19. Februar: AlphaTauri (Internet)

22. Februar: Alfa Romeo (Warschau)

26. Februar: Ferrari Team (Internet)

02. März: Mercedes (Internet)

02. März: Alpine F1 (Internet)

03. März: Aston Martin (Internet)

05. März: Williams (Internet)

10. März: Ferrari Auto (Internet)

Wintertests

12.–14. März in Sakhir, Bahrain

Saison

28. März: Sakhir, Bahrain

18. April: Imola, Italien

02. Mai: Portimão, Portugal

09. Mai: Barcelona, Spanien

23. Mai: Monte Carlo, Monaco

06. Juni: Baku, Aserbaidschan

13. Juni: Montreal, Kanada

27. Juni: Le Castellet, Frankreich

04. Juli: Spielberg, Österreich

18. Juli: Silverstone, Grossbritannien

01. August: Budapest, Ungarn

29. August: Spa, Belgien

05. September: Zandvoort, Niederlande

12. September: Monza, Italien

26. September: Sotschi, Russland

03. Oktober: Singapur, Singapur

10. Oktober: Suzuka, Japan

24. Oktober: Austin, USA

31. Oktober: Mexiko-Stadt, Mexiko

07. November: São Paulo, Brasilien

21. November: Melbourne, Australien

05. Dezember: Dschidda, Saudi-Arabien

12. Dezember: Yas Marina, Abu Dhabi