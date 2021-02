James Allison: «Haben wir etwas vergessen?»

Die Arbeit am W12 läuft rund, wie Mercedes-Technikchef James Allison berichtet. Und der Ingenieur erklärt, warum sich das Weltmeister-Team dennoch immer wieder fragt, ob etwas vergessen wurde.

Während die McLaren-Piloten am heutigen Dienstag bereits ihre ersten Silverstone-Runden im Mercedes-befeuerten MCL35M drehen durften, wird beim Motorenpartner noch eifrig am W12 gearbeitet. Das neue Auto der Weltmeister, mit dem Lewis Hamilton und Valtteri Bottas in diesem Jahr um den Titel kämpfen wollen, wird am 2. März enthüllt.

Und die Vorbereitungen laufen reibungslos, wie James Allison stolz erzählt. In einem YouTube-Video des Teams gesteht der Technikchef von Mercedes: «2021 ist ein seltsames Jahr. Alles scheint rund zu laufen und das hoffen wir auch, aber der Jahresbeginn ist ganz anders als sonst. Wir haben stets die Frage im Hinterkopf: Haben wir etwas vergessen?»

Das liegt nicht zuletzt daran, dass der diesjährige Renner dem Reglement entsprechend eine Weiterentwicklung des Vorjahres-Modells ist. «Anders als in einem normalen Jahr, in dem jetzt unzählige Teile aus allen Ecken der Welt ins Werk strömen würden, damit wir das neue Auto in letzter Minute zusammenbauen können, ist in diesem Jahr alles ein bisschen anders. Der Grund dafür ist, dass viele Teile im W12 bereits in der Saison 2020 eingesetzt wurden», erklärt der britische Ingenieur.

«Normalerweise würden wir komplett neue Teile testen, zusammenbauen und dann ins Auto integrieren. Stattdessen erwarten uns dieses Jahr mehr Management-Aufgaben, um sicherzustellen, dass wir ausreichend Ersatzteile haben und alles bereit ist. Wir testen nur Dinge, die sich geändert haben, anstatt das gesamte Auto zu testen», schildert Allison.

«Das bringt einen ganz anderen Rhythmus mit sich und führt dazu, dass wir uns immer wieder fragen: Haben wir etwas vergessen? Natürlich haben wir viel zu tun und überprüfen alles doppelt und dreifach, damit wir keine peinlichen Momente erleben, wenn alles in Flugzeuge verladen und an die Strecken versendet wird», fügt der 52-Jährige an.

Provisorischer Formel-1-Kalender 2021

Präsentationen

19. Februar: AlphaTauri (Internet)

22. Februar: Alfa Romeo (Warschau)

26. Februar: Ferrari Team (Internet)

02. März: Mercedes (Internet)

05. März: Williams (Internet)

10. März: Ferrari Auto (Internet)

Wintertests

12.–14. März in Sakhir, Bahrain

Saison

28. März: Sakhir, Bahrain

18. April: Imola, Italien

02. Mai: Portimão, Portugal

09. Mai: Barcelona, Spanien

23. Mai: Monte Carlo, Monaco

06. Juni: Baku, Aserbaidschan

13. Juni: Montreal, Kanada

27. Juni: Le Castellet, Frankreich

04. Juli: Spielberg, Österreich

18. Juli: Silverstone, Grossbritannien

01. August: Budapest, Ungarn

29. August: Spa, Belgien

05. September: Zandvoort, Niederlande

12. September: Monza, Italien

26. September: Sotschi, Russland

03. Oktober: Singapur, Singapur

10. Oktober: Suzuka, Japan

24. Oktober: Austin, USA

31. Oktober: Mexiko-Stadt, Mexiko

07. November: São Paulo, Brasilien

21. November: Melbourne, Australien

05. Dezember: Dschidda, Saudi-Arabien

12. Dezember: Yas Marina, Abu Dhabi