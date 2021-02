Ferrari: Dreitägiger Pirelli-Test in Jerez

Am Montag startet Pirelli in Jerez das Testprogramm mit dem 18-Zoll-Rädern und Niederquerschnittreifen. Den Anfang macht Ferrari mit dem SF90, beide Fahrer solllen zum Einsatz kommen.

Mit der neuen Generation von Formel-1-Rennern werden im nächsten Jahr auch 18-Zoll-Räder und Niederquerschnittreifen eingeführt. Und damit sich die Reifenprofis von Pirelli darauf vorbereiten können, hat die Formel-1-Kommission die erlaubten Reifen-Testtage in diesem Jahr von 25 auf 30 erhöht.

Als erster Rennstall absolviert Ferrari den Testeinsatz von Pirelli ab Montag in Jerez. Für diesen steht ein SF90 von 2019 zur Verfügung, und wie der Kollege von «Motorsport.it» berichtet, werden sowohl Charles Leclerc als auch Teamneuling Carlos Sainz darin Gas geben dürfen. Geplant sind halbtägige Einsätze.

Das Duo wird sich abwechseln, wobei am Montag die Slicks und am Dienstag und Mittwoch die Mischungen für die nassen Bedingungen ausprobiert werden. Da der Rundkurs in Jerez über kein Bewässerungssystem verfügt, das die Piste nass hält, müssen an den beiden letzten Testtagen Tankwagen für die gewünschten Bedingungen sorgen.

Wie der weitere Pirelli-Testkalender aussehen wird, soll in den nächsten Tagen bekanntgegeben werden. Nach dem Saisonstart dürfen die Teams für die Pirelli-Tests auch das aktuelle Fahrzeug einsetzen, wie viele Rennställe von dieser Möglichkeit Gebrauch machen werden, ist aber noch unklar.

Pirelli hat am heutigen Freitag auch die Reifenmischungen für die 23 geplanten Saisonläufe in diesem Jahr bekanntgegeben. Meist kommen die Mischungen C2, C3 und C4 zum Einsatz. Die weichste Version (C5) steht in Monaco, Baku, Montreal, Sotschi, Singapur und Abu Dhabi zur Verfügung, die härteste Mischung (C1) kommt in Portimão, Barcelona, Silverstone, Zandvoort und Suzuka zum Einsatz.

Provisorischer Formel-1-Kalender 2021

Präsentationen

22. Februar: Alfa Romeo (Warschau)

23. Februar: Red Bull Racing (Internet)

26. Februar: Ferrari Team (Internet)

02. März: Mercedes (Internet)

02. März: Alpine (Internet)

03. März: Aston Martin (Internet)

05. März: Williams (Internet)

10. März: Ferrari Auto (Internet)

Wintertests

12.–14. März in Sakhir, Bahrain

Saison

28. März: Sakhir, Bahrain

18. April: Imola, Italien

02. Mai: Portimão, Portugal

09. Mai: Barcelona, Spanien

23. Mai: Monte Carlo, Monaco

06. Juni: Baku, Aserbaidschan

13. Juni: Montreal, Kanada

27. Juni: Le Castellet, Frankreich

04. Juli: Spielberg, Österreich

18. Juli: Silverstone, Grossbritannien

01. August: Budapest, Ungarn

29. August: Spa, Belgien

05. September: Zandvoort, Niederlande

12. September: Monza, Italien

26. September: Sotschi, Russland

03. Oktober: Singapur, Singapur

10. Oktober: Suzuka, Japan

24. Oktober: Austin, USA

31. Oktober: Mexiko-Stadt, Mexiko

07. November: São Paulo, Brasilien

21. November: Melbourne, Australien

05. Dezember: Dschidda, Saudi-Arabien

12. Dezember: Yas Marina, Abu Dhabi