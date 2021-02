COTA: Covid-19-Impfzentrum an der Strecke

Am Circuit of the Americas wird derzeit geimpft statt Gas gegeben

Normalerweise brummen am Circuit of the Americas die Motoren, doch derzeit dient der texanische Rundkurs als Covid-19-Impfzentrum. Am Samstag wurden die ersten 3000 Dosen verabreicht, in Zukunft sollen es mehr werden.

Der Circuit of the Americas (COTA) war vor der Coronakrise ein fester Bestandteil des Formel-1-WM-Kalenders, die Königsklasse des Vierradsports ist seit 2012 auf der texanischen Strecke unterwegs, seit 2013 tragen auch die Stars der Motorrad-WM regelmässig Rennen auf der Piste aus, die südwestlich von Austin liegt.

Doch die Covid-19-Pandemie verhinderte, dass die Zwei- und Vierrad-Helden im vergangenen Jahr auf dem 5,513 km langen Kurs ausrückten, und auch in diesem Jahr ist es angesichts der Corona-Situation in Amerika fraglich, ob die geplanten Rennen auf US-Boden ausgetragen werden können.

Trotzdem herrscht an der von Hermann Tilke entworfenen Strecke in diesen Tagen reger Betrieb, denn der Circuit of the Americas wurde in ein Covid-19-Impfzentrum verwandelt. Am Samstag wurden die ersten 3000 Impfdosen an Mitarbeiter von Schulen und Pflegefachkräfte verteilt, wobei die Teilnehmer in ihren Fahrzeugen geimpft wurden. In Zukunft sollen dort aber bis zu 10.000 Personen pro Tag geimpft werden.

«Die heutige Impfaktion ist ein grosser Schritt auf dem Weg zum Sieg über COVID-19», twitterten die COTA-Verantwortlichen am Samstag. «Vielen Dank an unsere Community-Partner, die dies möglich gemacht haben! Der Circuit of The Americas ist begeistert, an einem so grossen und wertvollen Unterfangen teilzunehmen.»

