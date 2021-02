Max Verstappen: Fitness bereitet keine Sorgen

Die Formel-1-Verantwortlichen planen in diesem Jahr einen Rekord-WM-Kalender mit 23 Rennen. Dennoch bleibt Max Verstappen entspannt. Er ist sich sicher: «Ich muss nicht unbedingt stärker oder fitter werden.»

Die Formel-1-Piloten bereiten sich in diesen Tagen auf den Saisonstart vor, der in einem Monat auf dem Bahrain International Circuit über die Bühne gehen wird. Bereits am 12. März dürfen sie im Rahmen der Vorsaison-Testfahrten ausrücken, danach sollen nach aktuellem WM-Plan mehr Rennen denn je über die Bühne gehen – 23 Saisonläufe stellen eine beachtliche Herausforderung für alle Beteiligten dar.

Dennoch macht sich Max Verstappen keine Sorgen um seine Fitness. Der schnelle Niederländer aus dem Red Bull Racing ist überzeugt: «Ich muss nicht unbedingt stärker oder fitter werden. Das war sowieso nie ein Problem, ich habe mich immer gut gefühlt und in meinem Alter ist es normal, dass man mit der Zeit besser und stärker wird – bevor es wieder bergab geht. Aber das spielt keine Rolle, wenn es um die Performance auf der Strecke geht.»

Der 23-Jährige will stattdessen weiter an seinen Fahrkünsten feilen, denn er weiss: «Man ist nie gut genug und muss jedes Jahr zulegen und versuchen, im Qualifying noch besser zu sein und im Rennen noch konstanter. Das betrifft auch die Reifenarbeit oder das Abstimmen des Autos. Aber das ist ein natürlicher Prozess, es lässt sich nicht genau bestimmen.»

Wichtig sei dabei auch der Rückblick auf die vergangenen Rennen: «Es geht auch um die Analyse vergangener Rennen oder Rennwochenenden, manchmal sieht man schon dabei einige Dinge, und man hört auch auf das, was andere Teams sagen», erklärt Verstappen, der noch einmal betont: «Ich will mich vielmehr fahrerisch verbessern, und nicht so sehr in Sachen Fitness.»

Provisorischer Formel-1-Kalender 2021

Präsentationen

02. März: Mercedes (Internet)

02. März: Alpine (Internet)

03. März: Aston Martin (Internet)

04. März: Haas (Internet)

05. März: Williams (Internet)

10. März: Ferrari Auto (Internet)

Wintertests

12.–14. März in Sakhir, Bahrain

Saison

28. März: Sakhir, Bahrain

18. April: Imola, Italien

02. Mai: Portimão, Portugal

09. Mai: Barcelona, Spanien

23. Mai: Monte Carlo, Monaco

06. Juni: Baku, Aserbaidschan

13. Juni: Montreal, Kanada

27. Juni: Le Castellet, Frankreich

04. Juli: Spielberg, Österreich

18. Juli: Silverstone, Grossbritannien

01. August: Budapest, Ungarn

29. August: Spa, Belgien

05. September: Zandvoort, Niederlande

12. September: Monza, Italien

26. September: Sotschi, Russland

03. Oktober: Singapur, Singapur

10. Oktober: Suzuka, Japan

24. Oktober: Austin, USA

31. Oktober: Mexiko-Stadt, Mexiko

07. November: São Paulo, Brasilien

21. November: Melbourne, Australien

05. Dezember: Dschidda, Saudi-Arabien

12. Dezember: Yas Marina, Abu Dhabi