Sprintrennen: Stefano Domenicali zuversichtlich

Formel-1-CEO Stefano Domenicali ist sich sicher, dass die Formel-1-Teams und ihre GP-Stars die Idee begrüssen, an ausgewählten Rennwochenenden am Samstag Sprintrennen statt des klassischen Qualifyings durchzuführen.

Die Formel-1-Teams haben sich in der jüngsten Sitzung der F1-Kommission grundsätzlich für die Idee ausgesprochen, an den Rennwochenenden in Monza, Montreal und São Paulo ein neues Wochenendformat auszuprobieren, das am Samstag statt des klassischen Abschlusstrainings ein Sprintrennen über 100 km vorsieht, dessen Ergebnis die Startaufstellung für den GP ergibt.

Die Details werden derzeit diskutiert, noch vor dem Saisonstart am 28. März soll die endgültige Entscheidung gefällt werden und der neue Formel-1-CEO Stefano Domenicali, der das Zepter der Königsklasse zu Jahresbeginn von Chase Carey übernommen hat, freut sich über das «grossartige Feedback», das er in dieser Angelegenheit bisher von den Teams und Fahrern bekommen hat.

«Die Idee, die wir vorgestellt haben – und die, wie ich glaube, von allen im Sport sehr gut aufgenommen wurde – ist, dass wir versuchen werden, eine Lösung zu finden, die uns ein Qualifying am Freitag und am Samstag ein Sprintrennen ermöglicht, das wiederum die Startreihenfolge für das Rennen am Sonntag bestimmt», erklärte er an einer Investoren-Konferenz von Liberty Media in dieser Woche.

Der ehemalige Ferrari-Teamchef ist sich sicher, dass die Änderung zu positiven Ergebnissen führen wird. «Das sorgt für Nervenkitzel und beschert uns ein grossartiges Wochenende, das für alle Beteiligten von Vorteil sein wird», erklärte der 55-jährige Italiener.

Doch nicht alle GP-Stars blicken so zuversichtlich auf die Idee, so äusserte etwa das Ferrari-Duo Charles Leclerc und Carlos Sainz Bedenken, und auch Red Bull Racing-Star Max Verstappen erklärte in der vergangenen Woche: «Es geht nicht unbedingt darum, mehr Rennen zu veranstalten, ich mag es, Rennen zu fahren, die 1,5 Stunden dauern. Man braucht gute Autos, die enge Zweikämpfe zulassen und mehr Teams, die um den Sieg mitkämpfen können, dann benötigen wir keine Sprintrennen.»

Und sein neuer Teamkollege Sergio Pérez warnte: «Wir müssen vorsichtig sein und sicherstellen, dass die Formel 1 ihre DNA bewahrt, denn das ist in meinen Augen das Wichtigste. Es ist ein sehr schmaler Grat.»

Provisorischer Formel-1-Kalender 2021

Präsentationen

02. März: Mercedes (Internet)

02. März: Alpine (Internet)

03. März: Aston Martin (Internet)

04. März: Haas (Internet)

05. März: Williams (Internet)

10. März: Ferrari Auto (Internet)

Wintertests

12.–14. März in Sakhir, Bahrain

Saison

28. März: Sakhir, Bahrain

18. April: Imola, Italien

02. Mai: Portimão, Portugal

09. Mai: Barcelona, Spanien

23. Mai: Monte Carlo, Monaco

06. Juni: Baku, Aserbaidschan

13. Juni: Montreal, Kanada

27. Juni: Le Castellet, Frankreich

04. Juli: Spielberg, Österreich

18. Juli: Silverstone, Grossbritannien

01. August: Budapest, Ungarn

29. August: Spa, Belgien

05. September: Zandvoort, Niederlande

12. September: Monza, Italien

26. September: Sotschi, Russland

03. Oktober: Singapur, Singapur

10. Oktober: Suzuka, Japan

24. Oktober: Austin, USA

31. Oktober: Mexiko-Stadt, Mexiko

07. November: São Paulo, Brasilien

21. November: Melbourne, Australien

05. Dezember: Dschidda, Saudi-Arabien

12. Dezember: Yas Marina, Abu Dhabi