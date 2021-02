Ferrari-Stars: Keine Angst vor Lewis Hamilton

Charles Leclerc und sein neuer Teamkollege Carlos Sainz zollen dem siebenfachen Weltmeister Lewis Hamilton Respekt. Von seinen Erfolgen lassen sie sich aber nicht einschüchtern.

Seit Jahren ist er das Mass aller Dinge: Lewis Hamilton hat seit der Einführung der aktuellen 1,6-Liter-Turbo-Hybridmotoren in der Saison 2014 nur einmal nicht den Titel geholt: 2016 musste er sich gegen seinen damaligen Teamkollegen Nico Rosberg geschlagen geben und den zweiten Platz hinnehmen. In den beiden Jahren davor und den vier Jahren danach war er allerdings wieder der unangefochtene Champion.

Auch in diesem Jahr erwarten die Experten, Fans und Gegner einen starken Auftritt des 95-fachen GP-Siegers aus Grossbritannien, der sich mit dem achten Gesamtsieg nach 2008, 2014, 2015, 2017, 2018, 2019 und 2020 zum alleinigen Spitzenreiter in der Liste der mehrfachen Formel-1-Weltmeister krönen kann. Derzeit teilt er sich die Spitzenposition mit Michael Schumacher.

Die Errungenschaften des 36-Jährigen hinterlassen auch bei der roten Konkurrenz einen starken Eindruck. Einschüchtern lassen sich die Ferrari-Piloten Charles Leclerc und Carlos Sainz aber nicht davon. Ersterer betonte an der Team-Präsentation: «Wenn ich den Helm aufsetze, sind alle Fahrer gleich für mich. Ich habe einen Riesenrespekt für alle, die in der Startaufstellung stehen, und Lewis hat in diesem Sport so viel erreicht. Aber wenn ich den Helm auf habe, kämpfe ich genauso hart gegen ihn wie gegen jeden anderen Gegner.»

Leclercs neuer Teamkollege Carlos Sainz sieht das ähnlich. «Ich sehe einen Mercedes und ich möchte gegen diesen Mercedes genauso kämpfen wie gegen jeden anderen Gegner», stellte der 26-Jährige aus Madrid klar. «Ich sehe Lewis Hamilton nicht im Auto. Der Respekt, den ich vor Lewis habe, ist riesig und alle Fahrer haben eine Menge Respekt vor dem Kerl, der sieben Weltmeistertitel hat - das ist unglaublich. Aber man denkt nie darüber nach, wer im Auto sitzt, man versucht immer, den Gegner zu schlagen.»

Provisorischer Formel-1-Kalender 2021

Präsentationen

02. März: Mercedes (Internet)

02. März: Alpine (Internet)

03. März: Aston Martin (Internet)

04. März: Haas (Internet)

05. März: Williams (Internet)

10. März: Ferrari Auto (Internet)

Wintertests

12.–14. März in Sakhir, Bahrain

Saison

28. März: Sakhir, Bahrain

18. April: Imola, Italien

02. Mai: Portimão, Portugal

09. Mai: Barcelona, Spanien

23. Mai: Monte Carlo, Monaco

06. Juni: Baku, Aserbaidschan

13. Juni: Montreal, Kanada

27. Juni: Le Castellet, Frankreich

04. Juli: Spielberg, Österreich

18. Juli: Silverstone, Grossbritannien

01. August: Budapest, Ungarn

29. August: Spa, Belgien

05. September: Zandvoort, Niederlande

12. September: Monza, Italien

26. September: Sotschi, Russland

03. Oktober: Singapur, Singapur

10. Oktober: Suzuka, Japan

24. Oktober: Austin, USA

31. Oktober: Mexiko-Stadt, Mexiko

07. November: São Paulo, Brasilien

21. November: Melbourne, Australien

05. Dezember: Dschidda, Saudi-Arabien

12. Dezember: Yas Marina, Abu Dhabi