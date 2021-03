Red Bull Racing-Honda: Max Verstappen beginnt

​Red Bull Racing hat bestätigt, wie im Rahmen der Formel-1-Tests auf dem Bahrain International Circuit gefahren wird: Der Niederländer Max Verstappen beginnt am Freitag mit dem neuen Modell RB16B.

Der Niederländer Max Verstappen will 2021 Dauer-Champion Lewis Hamilton unter Druck setzen, mit dem neuen Red Bull Racing RB16B und mit dem Mexikaner Sergio Pérez an seiner Seite. Nun haben die vierfachen Weltmeister aus Milton Keynes bestätigt, wie das Wintertestprogramm von RBR aussieht: Der zehnfache GP-Sieger Max Verstappen beginnt auf dem Bahrain International Circuit die Arbeit am Freitag, 12. März, gefahren wird auf dem BIC jeweils 8.00–12.00 Uhr (europäischer Zeit) und 13.00–17.00 Uhr. Pérez übernimmt am Samstag, den Sonntag teilen sich die beiden Red Bull Racing-Fahrer.

Es ist das zweite Mal, dass der Rennwagen vom Typ RB16B auf die Bahn kommt. Red Bull Racing absolvierte mit diesem Auto in Silverstone einen Filmtag. Pérez meinte danach: «Ich spüre, dass der Wagen viel Potenzial hat. Die Bedingungen waren nicht ideal, aber es reichte, um ein Gefühl für das Auto zu bekommen. Gemessen am RB15, den ich am Tag davor fahren konnte, ist ein Plus an Abtrieb markant, bei jedem Speed.»

Verstappen, WM-Dritter 2019 und 2020, äusserte sich vorsichtiger. «Wir waren in Silverstone auf Demo-Reifen von Pirelli unterwegs, das fühlt sich nie so an wie auf Rennreifen. Ich gewinne da nicht viele Erkenntnisse, es geht vielmehr darum, das Auto auf die Strecke zu bringen und ein paar Runden zu drehen. Wir müssen abwarten, was in Bahrain geschehen wird, dann wissen wir mehr.»

Red Bull Racing-Teamchef Christian Horner: «Wir müssen es vom ersten Rennen an schaffen, Mercedes unter Druck zu setzen. Jeder weiss, wie gut Max ist, aber wir haben immer gesagt – es ist ganz wichtig, dass beide Fahrer da vorne können. Um Mercedes zu beunruhigen und die Lücke zur Spitze zu schliessen, muss unsere Maschine gewissermassen auf allen Zylindern laufen, müssen also beide Fahrer Top-Leistungen bieten; und mit Max und Sergio glauben wir, dafür die richtigen beiden Piloten zu haben.»



«Nach zehn Jahren Formel 1 hat Sergio enorme Erfahrung. Ich kenne ihn sehr lange, und er hat nicht zufällig den Ruf, meisterhaft mit seinen Reifen umzugehen, was ihn zu einem überdurchschnittlich starken Rennfahrer macht. Die versprechen uns von ihm eine ganz andere Dynamik. Er soll es uns mit seiner Stärke im Rennen ermöglichen, strategisch aggressiver zu werden. Bislang sind wir von seiner Arbeit überaus beeindruckt.»



Damit steht das Programm von bislang drei Rennställen fest. Red Bull Racing also mit Max Verstappen (12. März), Sergio Pérez (13.) und Verstappen/Pérez (14.).



Williams fährt mit dem Israeli Roy Nissany (12.), dem Kanadier Nicholas Latifi (13.) und dem Engländer George Russell (14.).



Haas teilt die Arbeit an jedem Tag auf: Mick Schumacher, dann Nikita Mazepin am 12. März, danach Mazepin/Schumacher (13.) sowie Schumacher/Mazepin (14.).





Provisorischer Formel-1-Kalender 2021

Präsentationen

10. März: Ferrari Auto (Internet)



Wintertests

12.–14. März in Sakhir, Bahrain



Saison

28. März: Sakhir, Bahrain

18. April: Imola, Italien

02. Mai: Portimão, Portugal

09. Mai: Barcelona, Spanien

23. Mai: Monte Carlo, Monaco

06. Juni: Baku, Aserbaidschan

13. Juni: Montreal, Kanada

27. Juni: Le Castellet, Frankreich

04. Juli: Spielberg, Österreich

18. Juli: Silverstone, Grossbritannien

01. August: Budapest, Ungarn

29. August: Spa, Belgien

05. September: Zandvoort, Niederlande

12. September: Monza, Italien

26. September: Sotschi, Russland

03. Oktober: Singapur, Singapur

10. Oktober: Suzuka, Japan

24. Oktober: Austin, USA

31. Oktober: Mexiko-Stadt, Mexiko

07. November: São Paulo, Brasilien

21. November: Melbourne, Australien

05. Dezember: Dschidda, Saudi-Arabien

12. Dezember: Yas Marina, Abu Dhabi