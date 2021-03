Mattia Binotto (Ferrari) gefeuert: Falsch verstanden?

​Aus heiterem Himmel hatte der Rennfahrer Josef Král behauptet, Ferrari-Teamchef Mattia Binotto stehe vor der Entlassung. Nun krebst der 30jährige Tscheche zurück: «Ich bin falsch verstanden worden.»

Die Nachricht verbreitete sich unter den verblüfften Tifosi wie ein Lauffeuer: Ausgerechnet Josef Král – mit der Scuderia Praha GT3-Fahrer von Ferrari – deutete an, Ferrari-Teamchef Mattia Binotto stehe vor der Entlassung. Der 30jährige Tscheche behauptete in einem Video auf YouTube, Binottos Stuhl wackle wegen der enttäuschenden Saison 2020.

Král, früher in der GP2 unterwegs (der heutigen Formel 2), gab in einem Video-Blog auf YouTube zum Besten, das Schicksal von Binotto sei wohl bereits besiegelt. Man warte eigentlich nur noch ab, wie der neue Wagen bei den Wintertests in Bahrain laufe. Danach werde über die Art und Weise entschieden, wie Binotto verabschiedet werde.

Als das Video immer grössere Kreise zog, nahm es Král eilig vom Netz. Dafür postete er nun eine Stellungnahme auf Instagram: «Nur um es laut und deutlich zu sagen – ich bin in Bezug auf meine Aussagen über die Scuderia Ferrari falsch verstanden worden, meine Kommentare wurden aus dem Zusammenhang gerissen. Was ich sagte, war meine eigene Meinung, ohne Grundlage oder tiefergehende Informationen. Ich entschuldige mich, wenn diese Spekulationen Unruhe erzeugt haben.»

Es ist das zweite Mal in kurzer Zeit, dass ein Ferrari-Rennfahrer bezüglich Aussagen über die Scuderia Stellung nehmen musste. Ex-GP-Fahrer Mika Salo krebst unlängst zurück, nach angeblich brisanten Aussagen über den Motor von Ferrari.





Provisorischer Formel-1-Kalender 2021

Präsentationen

10. März: Ferrari Auto (Internet)



Wintertests

12.–14. März in Sakhir, Bahrain



Saison

28. März: Sakhir, Bahrain

18. April: Imola, Italien

02. Mai: Portimão, Portugal

09. Mai: Barcelona, Spanien

23. Mai: Monte Carlo, Monaco

06. Juni: Baku, Aserbaidschan

13. Juni: Montreal, Kanada

27. Juni: Le Castellet, Frankreich

04. Juli: Spielberg, Österreich

18. Juli: Silverstone, Grossbritannien

01. August: Budapest, Ungarn

29. August: Spa, Belgien

05. September: Zandvoort, Niederlande

12. September: Monza, Italien

26. September: Sotschi, Russland

03. Oktober: Singapur, Singapur

10. Oktober: Suzuka, Japan

24. Oktober: Austin, USA

31. Oktober: Mexiko-Stadt, Mexiko

07. November: São Paulo, Brasilien

21. November: Melbourne, Australien

05. Dezember: Dschidda, Saudi-Arabien

12. Dezember: Yas Marina, Abu Dhabi