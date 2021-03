Andrea Stella: So arbeitet McLaren beim Bahrain-Test

​Vom 12.–14. März finden auf dem Bahrain International Circuit die Formel-1-Wintertests 2021 statt. McLaren-Renndirektor Andrea Stella sagt, worauf es in der knapp bemessenen Zeit von drei Testtagen ankommt.

Vorbei die Zeiten, als Michael Schumacher gefühlt Tag und Nacht für Ferrari testete und mit Reifenpartner Bridgestone eine Allianz schmiedete, welche für die Konkurrenz zur uneinnehmbaren Bastion wurde. Noch vor wenigen Jahren hatten wir vor einer neuen GP-Saison immerhin drei Tests zu je vier Tagen in Spanien, sogar auf drei verschiedenen Rennstrecken (Jerez, Valencia und Barcelona). Von da an wurde Schritt um Schritt gekürzt – acht Tage 2019, sechs Tage 2020, nun sind wir bei kümmerlichen drei Tagen angelangt; die Fahrer haben also exakt 1,5 Tage zur Saisonvorbereitung.

McLaren-Sportdirektor Andrea Stella sagt: «Nie war ein Wintertest wichtiger. Drei Tage müssen reichen, damit sich Daniel Ricciardo und Lando Norris im Wagen wohlfühlen. Wir müssen zudem sicherstellen, dass die Zusammenarbeit mit unserem neuen Motorpartner Mercedes reibungslos läuft.»

«Wir werden unser Modell MCL35M so gut es geht prüfen auf Standfestigkeit und auf Speed. Klar schielen wir auch links und rechts, um einen Vorgeschmack darauf zu bekommen, was unsere Gegner so machen.»

Der 50jährige Italiener sagt weiter: «Wenn du so wenig Zeit zur Saisonvorbereitung hast, dann musst du überaus effizient vorgehen und so viel lernen wie irgend möglich. Neu, gemessen an den Jahren zuvor – was immer wir lernen, das hat direkte Relevanz für das erste Saisonrennen. Denn nach dem Wintertest findet auch der WM-Auftakt in Bahrain statt.»



«Zunächst einmal müssen wir sicherstellen, dass alle Fahrzeugsysteme arbeiten wie erwartet, wir müssen quasi das Fundament giessen. Also wird der Wagen von oben bis unten durchleuchtet, was die Funktion angeht. Dann prüfen wir den Wagen auf die aerodynamischen Werte und ob die den Erkenntnissen aus der Simulation entsprechen. Zudem sollen sich die Fahrer an die ganzen Abläufe gewöhnen.»



«Spätestens im Laufe des zweiten Tages sollten die ganzen Checks abgeschlossen sein. Dann wollen wir die Arbeit verlagern auf die Leistungsfähigkeit des Fahrzeugs. Dazu gehören kürzere und längere Einsätze mit den verschiedenen Reifentypen.»



Am 12. März beginnt Daniel Ricciardo am Morgen mit der Arbeit, nach der Mittagspause übernimmt Lando Norris.





Provisorischer Formel-1-Kalender 2021

Präsentationen

10. März: Ferrari Auto (Internet)



Wintertests

12.–14. März in Sakhir, Bahrain



Saison

28. März: Sakhir, Bahrain

18. April: Imola, Italien

02. Mai: Portimão, Portugal

09. Mai: Barcelona, Spanien

23. Mai: Monte Carlo, Monaco

06. Juni: Baku, Aserbaidschan

13. Juni: Montreal, Kanada

27. Juni: Le Castellet, Frankreich

04. Juli: Spielberg, Österreich

18. Juli: Silverstone, Grossbritannien

01. August: Budapest, Ungarn

29. August: Spa, Belgien

05. September: Zandvoort, Niederlande

12. September: Monza, Italien

26. September: Sotschi, Russland

03. Oktober: Singapur, Singapur

10. Oktober: Suzuka, Japan

24. Oktober: Austin, USA

31. Oktober: Mexiko-Stadt, Mexiko

07. November: São Paulo, Brasilien

21. November: Melbourne, Australien

05. Dezember: Dschidda, Saudi-Arabien

12. Dezember: Yas Marina, Abu Dhabi