Brundle über Verstappen-Manöver: «Regeln sind klar»

Im Gegensatz zu Ralf Schumacher kommt GP-Veteran Martin Brundle zum Schluss: Das Manöver von Max Verstappen in der 53. Runde des Bahrain-GP an Lewis Hamilton war nicht regelkonform.

Der erwartete Wechsel an der Spitze des Bahrain-GP ereignete sich in der 53. Runde. Max Verstappen zog am Mercedes vorbei, verliess dabei aber die Strecke, weshalb er von der Rennleitung angewiesen wurde, die Position gleich wieder zurückzugeben. Verstappen tat, wie ihm sein Team befahl – und ärgerte sich hinterher darüber.

Das Manöver wurde von den Experten hinterher ausgiebig diskutiert. Und die Beobachter sind sich nicht einig, wenn es um die Bewertung des Positionswechsels geht. So erklärte etwa der frühere GP-Pilot und heutige Sky-Experte Ralf Schumacher: «Ich halte Verstappens Überholmanöver abseits der Strecke in Kurve 4 nach wie vor für fair und regelkonform.»

«Hamilton wird nach aussen getrieben und drückt Max dadurch auch ein bisschen nach aussen. Will Verstappen eine Kollision verhindern, bleibt ihm nichts Anderes übrig, als auszuweichen. Ich denke nicht, dass man da von einem Vorteil für Verstappen sprechen kann», fügte der Deutsche an.

Anders bewertet der frühere Formel-1-Pilot Martin Brundle die Szene. Er schreibt in seiner Kolumne auf «Skysports.com»: «Verstappen kam in der Mitte der vierten Kurve beim Überholen mit dem Heck ins Rutschen, deshalb beendete er das Manöver neben der Strecke. Die Regeln und das, was in den Briefings gesagt wurde, sind da klar. Wenn du einen nachhaltigen Vorteil durch das Verlassen der Strecke erlangst – was deutlich der Fall war – dann gibt es eine Strafe, ausser du gibst die Position zurück.»

Bahrain-GP in Sakhir

01. Lewis Hamilton (GB), Mercedes W12, 1:32:03,897 h

02. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing RB16B-Honda, +0,745 sec

03. Valtteri Bottas (FIN), Mercedes W12, +37,383

04. Lando Norris (GB), McLaren MCL35M-Mercedes, +46,466

05. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing RB16B-Honda, +52,047

06. Charles Leclerc (MC), Ferrari SF21, +59,090

07. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren MCL35M-Mercedes, +1:06,004 min

08. Carlos Sainz (E), Ferrari SF21, +1:07,100

09. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri AT02-Honda, +1:25,692

10. Lance Stroll (CDN), Aston Martin AMR21-Mercedes, +1:26,713

11. Kimi Räikkönen (FIN), Alfa Romeo C41-Ferrari, +1:28,864

12. Antonio Giovinazzi (I), Alfa Romeo C41-Ferrari, +1 Runde

13. Esteban Ocon (F), Alpine A521-Renault, +1 Runde

14. George Russell (GB), Williams FW43B-Mercedes, +1 Runde

15. Sebastian Vettel (D), Aston Martin AMR21-Mercedes, +1 Runde

16. Mick Schumacher (D), Haas VF-21-Ferrari, +1 Runde

Out

Pierre Gasly (F), AlphaTauri AT02-Honda (Fahrzeug nach Kollision beschädigt)

Nicholas Latifi (CDN), Williams FW43B-Mercedes (Turbolader)

Fernando Alonso (E), Alpine A521-Renault (Bremsen)

Nikita Mazepin (RUS), Haas VF-21-Ferrari (Unfall)

Provisorischer Formel-1-Kalender 2021

28. März: Sakhir, Bahrain

18. April: Imola, Italien

02. Mai: Portimão, Portugal

09. Mai: Barcelona, Spanien

23. Mai: Monte Carlo, Monaco

06. Juni: Baku, Aserbaidschan

13. Juni: Montreal, Kanada

27. Juni: Le Castellet, Frankreich

04. Juli: Spielberg, Österreich

18. Juli: Silverstone, Grossbritannien

01. August: Budapest, Ungarn

29. August: Spa, Belgien

05. September: Zandvoort, Niederlande

12. September: Monza, Italien

26. September: Sotschi, Russland

03. Oktober: Singapur, Singapur

10. Oktober: Suzuka, Japan

24. Oktober: Austin, USA

31. Oktober: Mexiko-Stadt, Mexiko

07. November: São Paulo, Brasilien

21. November: Melbourne, Australien

05. Dezember: Dschidda, Saudi-Arabien

12. Dezember: Yas Marina, Abu Dhabi