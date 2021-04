Max Verstappen: Trotz Technik-Pech entspannt

Red Bull Racing-Pilot Max Verstappen drehte im zweiten Imola-Training nur fünf Runden, danach musste er seinen GP-Renner am Streckenrand abstellen. Trotzdem macht er keinen allzu besorgten Eindruck.

Dass Max Verstappen in Italien kein Glück zu haben scheint, zeigte sich auch zum Auftakt ins zweite Rennwochenende der diesjährigen Formel-1-Saison. Der Niederländer beendete das erste freie Training in Imola noch als Drittschnellster, nachdem er 21 Umläufe gedreht hatte. Am Nachmittag kam er dann aber nur noch auf fünf Runden, dann musste er seinen Dienstwagen am Streckenrand abstellen.

«Ich mag Italien, das Essen ist köstlich und ich geniesse es, hier zu sein. Nur fahrerisch scheint es hier in letzter Zeit nicht so gut zu klappen. Ich hoffe, dass sich das Blatt nun wenden wird», kommentierte der 23-Jährige erstaunlich gelassen, und erklärte: «Ich hatte ein Problem mit der Antriebswelle, deshalb blieb mir nichts anderes übrig, als das Auto abzustellen.»

«Es war auch nicht einfach, das Auto wieder in die Box zurückzubekommen, deshalb reichte es dann nicht mehr, um noch einmal auszurücken», seufzte Verstappen, und tröstete sich: «Im ersten Training fühlte sich das Auto gut an und es ist schwer zu sagen, wie die zweite Session ausgefallen wäre, aber wir können heute trotzdem die Daten analysieren und schauen, was wir tun können, um die Balance weiter zu verbessern.»

«Natürlich ist das ein kleiner Rückschlag, und es wäre besser gewesen, wenn ich die Session hätte bestreiten können. Aber ich denke nicht, dass die verpasste Trainingssession ein Weltuntergang ist, denn wir wissen, was wir zu tun haben», fügte der WM-Dritte des Vorjahres an. Dass die Mercedes-Konkurrenz einen schnellen Eindruck hinterliess, war für ihn kein Schock, beteuerte er daraufhin: «Ja, sie sehen stark aus, aber ehrlich gesagt war das keine grosse Überraschung. Wir müssen uns einfach auf uns selbst und unsere Arbeit konzentrieren, dann werden wir sehen, wo wir im Vergleich zu Mercedes stehen.»

2. Training, Imola

01. Valtteri Bottas (FIN), Mercedes W12, 1:15,551 min

02. Lewis Hamilton (GB), Mercedes W12, 1:15,561

03. Pierre Gasly (F), AlphaTauri AT02-Honda,1:15,629

04. Carlos Sainz (E), Ferrari SF21,1:15,834

05. Charles Leclerc (MC), Ferrari SF21, 1:16,371

06. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing RB16B-Honda, 1:16,411

07. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri AT02-Honda,1:16,419

08. Lando Norris (GB), McLaren MCL35M-Mercedes, 1:16,485

09. Antonio Giovinazzi (I), Alfa Romeo C41-Ferrari, 1:16,513

10. Lance Stroll (CDN), Aston Martin AMR21-Mercedes,1:16,737

11. Esteban Ocon (F), Alpine A521-Renault, 1:16,817

12. Nicholas Latifi (CDN), Williams FW43B-Mercedes, 1:16,823

13. Fernando Alonso (E), Alpine A521-Renault,1:16,835

14. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing RB16B-Honda, 1:16,999

15. Sebastian Vettel (D), Aston Martin AMR21-Mercedes, 1:17,092

16. George Russell (GB), Williams FW43B-Mercedes, 1:17,179

17. Kimi Räikkönen (FIN), Alfa Romeo C41-Ferrari, 1:17,273

18. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren MCL35M-Mercedes, 1:17,281

19. Mick Schumacher (D), Haas VF-21-Ferrari, 1:17,350

20. Nikita Mazepin (RUS), Haas VF-21-Ferrari, 1:17,857