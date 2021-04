Imola-GP im Fernsehen: So wichtig ist Pole-Position

​Immer wieder ist die Rede davon, wie wichtig die Pole-Position bei einem WM-Lauf im Autodromo Enzo e Dino Ferrari sei. Aber stimmt das wirklich? Wir sagen, wann die ganze Action zu sehen ist.

Fast jeder Fahrer und Teamchef hat in den vergangenen Tagen davon gesprochen: Dem Abschlusstraining im Autodromo Enzo e Dino Ferrari komme eine besondere Bedeutung zu, denn Überholen sei in Imola ganz schwierig. Blöd nur, dass die Statistik etwas ganz Anderes sagt.

Wenn wir uns alle WM-Läufe im Schnitt ansehen, so ist es richtig, dass auf einigen Pisten die Pole-Position eine grössere Siegchance bietet als anderswo – jedenfalls statistisch. Verblüffenderweise fuhr etwa in Barcelona der spätere Sieger öfter von der Pole los als in Monte Carlo. Und Imola wirft die Prognosen der Fachleute auch über den Haufen.

Die Chance, ein Formel-1-Rennen vom besten Startplatz aus zu gewinnen, liegt im Schnitt bei fifty-fifty. In Imola aber haben wir bislang 28 WM-Läufe erlebt. Nun nur neun Mal war der Mann auf Pole am Ende der Sieger, also lediglich jedes dritte Mal, wie unsere Liste zeigt.

Imola-GP: Die Sieger

1980 Nelson Piquet (BR), Brabham-Ford (Italien-GP)

1981 Nelson Piquet (BR), Brabham-Ford (ab nun San Marino-GP)

1982 Didier Pironi (F), Ferrari

1983 Patrick Tambay (F), Ferrari

1984 Alain Prost (F), McLaren-TAG

1985 Elio de Angelis (I), Lotus-Renault

1986 Alain Prost (F), McLaren-TAG

1987 Nigel Mansell (GB), Williams-Honda

1988 Ayrton Senna (BR), McLaren-Honda (Pole)

1989 Ayrton Senna (BR), McLaren-Honda (Pole)

1990 Ricciardo Patrese (I), Williams-Renault

1991 Ayrton Senna (BR), McLaren-Honda (Pole)

1992 Nigel Mansell (GB), Williams-Renault (Pole)

1993 Alain Prost (F), Williams-Renault (Pole)

1994 Michael Schumacher (D), Benetton-Ford

1995 Damon Hill (GB), Williams-Renault

1996 Damon Hill (GB), Williams-Renault

1997 Heinz-Harald Frentzen (D), Williams-Renault

1998 David Coulthard (GB), McLaren-Mercedes (Pole)

1999 Michael Schumacher (D), Ferrari

2000 Michael Schumacher (D), Ferrari

2001 Ralf Schumacher (D), Williams-BMW

2002 Michael Schumacher (D), Ferrari (Pole)

2003 Michael Schumacher (D), Ferrari (Pole)

2004 Michael Schumacher (D), Ferrari

2005 Fernando Alonso (E), Renault

2006 Michael Schumacher (D), Ferrari (Pole)

2020 Lewis Hamilton (GB), Mercedes



Das drängt den Schluss auf: Nicht die Startaufstellung wird der ausschlaggebende Faktor sein, sondern eine Mischung aus Parametern wie Wetter, Reifenverschleiss und Renntaktik.



Aber Weltmeister Lewis Hamilton bleibt dabei: «Die Nase vorn zu haben, ist ein erheblicher Vorteil. Weil es in Imola sehr schwierig ist, einem Rivalen dichtauf zu folgen.»

Wer sich den besten Startplatz in Italien angelt, erfahren die meisten Fans vor den Fernseher und online, wir haben die wichtigsten Termine zusammengetragen.





Imola-GP im Fernsehen

Samstag, 17. April

07.15 Uhr: Sky Sport F1 – GP Confidential

07.45 Uhr: Sky Sport F1 – 1. Freies Training Wiederholung

09.15 Uhr: Sky Sport F1 – 2. Freies Training Wiederholung

10.45 Uhr: Sky Sport F1 – Beginn Berichterstattung 3. Training

10.55 Uhr: ORF – Beginn Berichterstattung 3. Training

11.00 Uhr: Beginn 3. Training

12.15 Uhr: Sky Sport F1 – Mercedes W12 und Regeln 2021

12.30 Uhr: 3. Freies Training Wiederholung

13.30 Uhr: Sky Sport F1 – Beginn Berichterstattung Qualifying

13.40 Uhr: ORF 1 – F1 News

13.55 Uhr: ORF 1 – Vorbericht Qualifying

13.55 Uhr: SRF zwei – Beginn Berichterstattung Qualifying

14.00 Uhr: Qualifying

15.30 Uhr: Sky Sport F1 – Qualifying Pressekonferenz

16.00 Uhr: Sky Sport F1 – GP Confidential

16.30 Uhr: Sky Sport F1 – Qualifying Wiederholung

19.00 Uhr: Sky Sport F1 – Qualifying Kompakt

19.15 Uhr: Sky Sport F1 – Drive to Survive: Hohe Erwartungen

19.55 Uhr: Sky Sport F1 – Drive to Survive: Rasende Bulls

20.30 Uhr: Sky Sport F1 – Qualifying Kompakt

20.45 Uhr: Sky Sport F1 – Inside Tracks, GP Baku 2017

21.15 Uhr: Sky Sport F1 – Qualifying kompakt

21.30 Uhr: Sky Sport F1 – Qualifying Wiederholung



Sonntag, 18. April

07.00 Uhr: Sky Sport F1 – 1. Freies Training Wiederholung

08.30 Uhr: Sky Sport F1 – 2. Freies Training Wiederholung

10.00 Uhr: Sky Sport F1 – 2. Freies Training Wiederholung

11.00 Uhr: Sky Sport F1 – Qualifying Wiederholung

12.30 Uhr: Sky Sport F1 – Qualifying Kompakt

13.15 Uhr: Sky Sport F1 – GP Confidential

13.30 Uhr: Sky Sport F1 – Vorberichte Grand Prix

13.30 Uhr: RTL – F1 Countdown

13.50 Uhr: ORF 1 – F1 News

14.25 Uhr: ORF 1 – Vorberichte Grand Prix, dann Rennen

14.55 Uhr: SRF info – Beginn Berichterstattung GP

14.55 Uhr: Sky Sport F1 – Beginn Berichterstattung GP

15.00 Uhr: RTL – F1 Das Rennen

15.00 Uhr: Beginn Grand Prix

16.45 Uhr: Sky Sport F1 – Analysen und Interviews

16.45 Uhr: RTL – Analysen und Interviews

17.00 Uhr: ORF 1 – Motorhome

18.00 Uhr: Sky Sport F1 – Ted’s Notebook

18.30 Uhr: Sky Sport F1 – Grand Prix Wiederholung

20.30 Uhr: Sky Sport F1 – Grand Prix Kompakt

21.00 Uhr: Sky Sport F1 – Ted’s Notebook

21.30 Uhr: Sky Sport F1 – Drive to Survive: Blut, Schweiss und Tränen

22.00 Uhr: Sky Sport F1 – Drive to Survive: Zielflagge

22.30 Uhr: Sky Sport F1 – Qualifying Kompakt

22.45 Uhr: Sky Sport F1 – Grand Prix Kompakt

23.15 Uhr: Sky Sport F1 – Grand Prix Wiederholung