Valtteri Bottas (Mercedes, 1.): «Müssen uns steigern»

Mercedes-Pilot Valtteri Bottas stellte in beiden Freitagssessions in Imola die Bestzeit auf. Trotzdem betonte der Finne hinterher: «Wir glauben immer noch nicht, dass wir das schnellste Auto haben.»

Auf dem Papier hätte es nicht besser laufen können: Valtteri Bottas beendete den Trainingsfreitag in Imola auf der ersten Position der Zeitenliste, nachdem er schon in der ersten Session das Tempo vorgegeben hatte. Sein Mercedes-Teamkollege Lewis Hamilton landete beide Male auf dem zweiten Platz.

Doch mit Max Verstappen war der grösste Gegner der Sternfahrer im zweiten Training schon früh ausgefallen. Der Niederländer bekundete ein Problem mit der Antriebswelle und musste schon nach fünf Runden seinen Renner am Streckenrand abstellen. Weil dies an einer ungünstigen Stelle geschah, dauerte es zu lange, bis das Auto wieder in der Red Bull Racing-Box angekommen war, um noch einmal ausrücken zu können.

Bottas, der von einem positiven Start ins Wochenende sprach, blieb bei seiner Tagesbilanz denn auch betont bescheiden. «Das Auto fühlt sich besser an, obwohl wir noch immer die gleichen Probleme wie in Bahrain haben, nur eben nicht so ausgeprägt. Es ist noch nicht perfekt, aber dies ist erst das zweite von 23 Saisonrennen. Uns bleibt also hoffentlich noch Zeit, um es zu beheben», holte der Finne aus.

«Ich habe aber das Gefühl, dass wir Fortschritte gemacht haben», fügte Bottas eilends an. Das gesamte Feld vom Mittelfeld bis zur Spitze scheint hier sehr eng beieinander zu liegen», fügte der 31-Jährige an. Und er stellte klar: «Red Bull Racing hat heute noch nicht alles gezeigt, aber das werden sie morgen im Q3 nachholen. Es besteht kein Zweifel daran, dass sie schnell sein werden. Wir glauben immer noch nicht, dass wir das schnellste Auto haben, deswegen müssen wir uns am Samstag weiter steigern.»

2. Training, Imola

01. Valtteri Bottas (FIN), Mercedes W12, 1:15,551 min

02. Lewis Hamilton (GB), Mercedes W12, 1:15,561

03. Pierre Gasly (F), AlphaTauri AT02-Honda,1:15,629

04. Carlos Sainz (E), Ferrari SF21,1:15,834

05. Charles Leclerc (MC), Ferrari SF21, 1:16,371

06. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing RB16B-Honda, 1:16,411

07. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri AT02-Honda,1:16,419

08. Lando Norris (GB), McLaren MCL35M-Mercedes, 1:16,485

09. Antonio Giovinazzi (I), Alfa Romeo C41-Ferrari, 1:16,513

10. Lance Stroll (CDN), Aston Martin AMR21-Mercedes,1:16,737

11. Esteban Ocon (F), Alpine A521-Renault, 1:16,817

12. Nicholas Latifi (CDN), Williams FW43B-Mercedes, 1:16,823

13. Fernando Alonso (E), Alpine A521-Renault,1:16,835

14. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing RB16B-Honda, 1:16,999

15. Sebastian Vettel (D), Aston Martin AMR21-Mercedes, 1:17,092

16. George Russell (GB), Williams FW43B-Mercedes, 1:17,179

17. Kimi Räikkönen (FIN), Alfa Romeo C41-Ferrari, 1:17,273

18. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren MCL35M-Mercedes, 1:17,281

19. Mick Schumacher (D), Haas VF-21-Ferrari, 1:17,350

20. Nikita Mazepin (RUS), Haas VF-21-Ferrari, 1:17,857