Portugal-GP im Fernsehen: Knifflige erste Runden

Die Spitzenreiter der Portugal-Startaufstellung müssen sich in den ersten Runden besonders in Acht nehmen, wie Mercedes-Ingenieur Andrew Shovlin warnt. Alle Zeiten zum heutigen Rennsonntag gibt es hier.

Am Ende hatte das Mercedes-Team im Qualifying zum Portugal-GP die Nase ziemlich deutlich vorn: Valtteri Bottas sicherte sich die Pole mit einem Vorsprung von knapp vier Zehnteln auf Red Bull Racing-Kontrahent Max Verstappen, der sich hinter Lewis Hamilton auf Platz 3 einreihte. Dem Titelverteidiger fehlten nur sieben Tausendstel zur Pole.

Somit darf das Mercedes-Duo das heutige Rennen auf dem Autódromo Internacional do Algarve aus der ersten Startreihe in Angriff nehmen. Diesen Vorteil geniessen die Sternfahrer zum 75. Mal in der modernen Formel-1-Geschichte des Mercedes-Teams, wie Andrew Shovlin nach dem Abschlusstraining stolz betonte.

Der leitende Mercedes-Ingenieur gratulierte Bottas zur 17. GP-Pole seiner Karriere und erklärte: «Das war ein schwieriges Qualifying. Es war nicht ganz klar, ob die Medium- oder die weichen Reifen die schnellere Mischung waren. Deshalb mussten wir herausfinden, ob es besser war, eine Vorbereitungsrunde zu fahren oder direkt auf der ersten Runde eine Rundenzeit in Angriff zu nehmen.»

«Bis zum letzten Qualifying-Abschnitt kam niemand nah an die Q2-Zeit von Lewis auf den mittelharten Reifen heran. Aus diesem Grund haben wir uns dazu entschieden, beide Mischungen einzusetzen. Doch die Strecke wurde in den Schlussminuten deutlich langsamer, weshalb die Reifenwahl letztlich keine entscheidende Rolle spielte. Aber wir waren dankbar dafür, dass wir genug getan hatten, um uns die erste Reihe zu sichern», fügte der Brite an.

Im Rennen erwartet die Fahrer auf den ersten Startplätzen eine besondere Herausforderung, weiss Shovlin. «Wir wollten mit beiden Autos im Rennen auf den Medium-Reifen losfahren und alles in allem sind wir zufrieden damit, dass Red Bull Racing auf den gleichen Reifen startet, denn wir gehen vor ihnen ins Rennen», fasste er zusammen.

Und der 47-Jährige warnte: «Auf dieser Mischung wird das Aufwärmen der Reifen entscheidend sein, da die Piloten auf den weichen Reifen in der dritten Reihe und dahinter einen Grip-Vorteil haben werden, der für ein oder zwei Runden anhalten könnte. Das könnte die Anfangsphase knifflig machen.»

Mercedes-Motorsportdirektor Toto Wolff jubelte: «Das Qualifying war an den ersten beiden Rennwochenenden unsere Schwäche und jetzt sind wir zurück an der Spitze. Valtteri hat solche Leistungen schon in der Vergangenheit gezeigt und heute war einfach ein Mega-Tag für ihn. Ich habe keinen Zweifel daran, dass er vorne mitmischen kann, das habe ich schon immer gesagt. Zwei Mercedes starten direkt vor zwei Red Bull Racing-Autos, das sind gute Zutaten für ein schönes Rennen!» Wer dieses nicht verpassen will, findet hier die wichtigsten Sendezeiten zum Portugal-GP.

Portugal-GP im Fernsehen

Sonntag, 2. Mai

07.30 Uhr: Sky Sport F1 – 2. Freies Training Wiederholung

09.00 Uhr: Sky Sport F1 – 3. Freies Training Wiederholung

10.00 Uhr: Sky Sport F1 – Qualifying Wiederholung

11.30 Uhr: Sky Sport F1 – Pressekonferenz Fahrer

14.15 Uhr: Sky Sport F1 – Qualifying kompakt

14.30 Uhr: Sky Sport F1 – Vorberichte zum Rennen

15.00 Uhr: ServusTV – Vorberichte zum Rennen

15.30 Uhr: SRF Info – Beginn GP-Berichterstattung

15.55 Uhr: Sky Sport F1 – Beginn GP-Berichterstattung

15.55 Uhr: ServusTV – Beginn GP-Berichterstattung

16.00 Uhr: Rennstart

17.30 Uhr: ServusTV – Analyse

17.45 Uhr: Sky Sport F1 – Analysen und Interviews

18.05 Uhr: ORF 1 – Motorhome, Analyse Portugal-GP

18.30 Uhr: Sky Sport F1 – Pressekonferenz Fahrer

19.00 Uhr: Sky Sport F1 – Ted’s Notebook

19.30 Uhr: Sky Sport F1 – Alex Zanardi

19.30 Uhr: ServusTV – Speed, das Motormagazin

20.30 Uhr: Sky Sport F1 – Rennen Wiederholung

22.30 Uhr: Sky Sport F1 – Rennen kompakt

23.00 Uhr: Sky Sport F1 – Ted’s Notebook

23.30 Uhr: Sky Sport F1 – Qualifying kompakt

23.45 Uhr: Sky Sport F1 – Rennen kompakt