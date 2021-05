Sebastian Vettel: «Müssen uns am Samstag verbessern»

Das Aston Martin-Duo Sebastian Vettel und Lance Stroll ging in Portimão leer aus. In Spanien soll es wieder frische WM-Punkte geben. Dazu muss die Qualifying-Leistung verbessert werden, wie Vettel betont.

Kaum ist das dritte Rennwochenende der Saison in Portugal vorbei, schon steht mit dem Grand Prix in Barcelona das nächste Kräftemessen der GP-Stars auf dem Programm. Auf dem Rundkurs vor den Toren der spanischen Metropole haben die Teams und Fahrer schon etliche Test- und Rennrunden gedreht. Entsprechend gut kennt Sebastian Vettel die Piste, auf der er mit neuen Teilen ausrücken darf.

«An diesem Wochenende habe ich das Upgrade am Auto, das Lance Stroll bereits in Portugal ausprobiert und als vielversprechend eingestuft hat. Ich freue mich darauf, es selbst zu erleben», erklärt der Deutsche, der seinen Fokus aufs Qualifying legen will. «Wenn man sich das jüngste Rennen anschaut, dann sieht man klar, dass wir im Rennen besser sind als auf einer schnellen Runde.»

«Wir müssen uns am Samstag verbessern. Wir werden uns also darauf konzentrieren, im Qualifying die besten Voraussetzungen für Punkte am Sonntag zu schaffen. Wir alle wissen, dass es am Sonntagnachmittag in Barcelona mit dem Überholen schwierig werden könnte. Deshalb ist es wichtig, dass wir unsere Chancen bestmöglich nutzen», erzählt der vierfache Champion.

Sein Aston Martin-Teamkollege Lance Stroll stimmt ihm zu: «Wir haben gesehen, wie wichtig es ist, das Maximum aus dem Auto herauszuholen, speziell im hart umkämpften und unberechenbaren Mittelfeld. Wir haben in Portugal zwar kein gutes Rennwochenende erlebt, aber wir konnten viele Erfahrungskilometer mit dem AMR21 sammeln und mehr über das Auto erfahren. Wir werden auf jeden Fall versuchen, in Spanien frische Punkte zu holen.»

Portugal-GP, Portimão

01. Lewis Hamilton (GB), Mercedes W12, 1:34:33,085 h

02. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing RB16B-Honda, +29,964 sec

03. Valtteri Bottas (FIN), Mercedes W12, +34,102

04. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing RB16B-Honda, +40,081

05. Lando Norris (GB), McLaren MCL35M-Mercedes, +51,163

06. Charles Leclerc (MC), Ferrari SF21, +54,376

07. Esteban Ocon (F), Alpine A521-Renault, +1:03,696 min

08. Fernando Alonso (E), Alpine A521-Renault, +1:05,292

09. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren MCL35M-Mercedes, +1:14,796

10. Pierre Gasly (F), AlphaTauri AT02-Honda, +1:16,092

11. Carlos Sainz (E), Ferrari SF21, +1:17,609

12. Antonio Giovinazzi (I), Alfa Romeo C41-Ferrari, +1 Runde

13. Sebastian Vettel (D), Aston Martin AMR21-Mercedes, +1 Runde

14. Lance Stroll (CDN), Aston Martin AMR21-Mercedes, +1 Runde

15. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri AT02-Honda, +1 Runde

16. George Russell (GB), Williams FW43B-Mercedes, +1 Runde

17. Mick Schumacher (D), Haas VF-21-Ferrari, +2 Runden

18. Nicholas Latifi (CDN), Williams FW43B-Mercedes, +2 Runden

19. Nikita Mazepin (RUS), Haas VF-21-Ferrari, +2 Runden

Out

Kimi Räikkönen (FIN), Alfa Romeo C41-Ferrari, Crash

WM-Stand nach 3 von 23 Rennen

Fahrer

1. Hamilton 69 Punkte

2. Verstappen 61

3. Norris 37

4. Bottas 32

5. Leclerc 28

6. Pérez 22

7. Ricciardo 16

8. Sainz 14

9. Ocon 8

10. Gasly 7

11. Stroll 5

12. Alonso 5

13. Tsunoda 2

14. Räikkönen 0

15. Giovinazzi 0

16. Vettel 0

17. Russell 0

18. Schumacher 0

19. Mazepin 0

20. Latifi 0



Konstrukteure

1. Mercedes 101

2. Red Bull Racing 83

3. McLaren 53

4. Ferrari 42

5. Alpine 13

6. AlphaTauri 9

7. Aston Martin 5

8. Alfa Romeo 0

9. Williams 0

10. Haas 0